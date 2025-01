Megvan a magyar labdarúgó-válogatott két júniusi edzőpartnere

Az MLSZ szerdai közlése szerint a magyar labdarúgó-válogatott június 6-án hazai pályán Svédországgal, míg június 10-én idegenben Azerbajdzsánnal játszik felkészülési mérkőzést, ezzel teljes a Rossi-csapat idei naptára.

Ami a közelebbi jövőt illeti, márciusban Törökország ellen Nemzetek Ligája-osztályozót vív a magyar labdarúgó-válogatott, majd megindul azon az úton, amely a 2026-os vb-szereplést ígéri; az F-csoportban Írország, Örményország, valamint Portugália vagy Dánia - a kettő összefeszülésének győztese - lesz ellenfelünk, s mivel a mieink négyfős csoportban szerepelnek, csak szeptemberben kezdik a vb-selejtezőt, majd októberben és novemberben is két-két mérkőzést játszanak. A csoportgyőztesek vb-résztvevők, a másodikok pótselejtezőt vívnak.

„Azért erre a két csapatra esett a választásunk, mert olyan ellenfelekkel szerettünk volna focizni, akikkel a vb-selejtezőkre történő felkészülés szempontjából hasznos meccseket tudunk játszani" – fogalmazott Marco Rossi, szövetségi kapitány. „A svéd válogatottról szerintem mindenki tudja, hogy nagyon jó csapat. Most jutottak fel a Nemzetek Ligája B ligájába, és több játékosuk is van, akik nemzetközi szinten is kiemelkedőek és jól ismertek. Rugalmasan váltanak több játékrendszer között, de többnyire három védővel játszanak, ami nekünk az Írország és Örményország elleni felkészülés szempontjából is hasznos, de egyébként a portugál válogatott is ezt a felállás alkalmazza. Azerbajdzsán hasonló stílusban játszik, mint Örményország és játéktudásra is hasonló szinten vannak, így az ellenük játszandó mérkőzés főleg az Örményország elleni felkészülésünket fogja segíteni.”

A magyar és a svéd válogatott eddig 45 hivatalos mérkőzésen lépett pályára egymás ellen, melyek közül 18 alkalommal nyertünk, 17-szer kaptunk ki és 10-szer játszottunk döntetlent a skandináv csapat ellen. A legtöbbször a kétezres években találkozott a két együttes, hiszen a 2004-es és a 2012-es Európa-bajnokság selejtezőiben, valamint a 2006-os és a 2010-es vb selejtezőiben is csoportellenfelek voltak, legutóbb viszont 2016. november 15-én a Groupama Arénában csaptak össze. Ez a mérkőzés volt Juhász Roland és Király Gábor búcsúmeccse, melyet a vendégek nyertek meg 2–0-ra. A mostani edzőmeccs abból a szempontból is pikánsnak ígérkezik, hogy a svédek tavaly novemberi keretében három magyar származású játékos, Anton Salétros, Viktor Gyökeres és Sebastian Nánási is szerepelt - derül ki az M4Sport.hu összeállításából. Az azeriekkel eddig összesen hét alkalommal játszottunk, ezen mérkőzések mindegyikét meg is nyertük, összesen 19 gólt rúgtunk és csak kettőt kaptunk. Legutóbb a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőiben voltak ellenfeleink. Annak a sorozatnak az idegenbeli összecsapásán Orbán Willi két gólt is szerzett ellenük, ami korábban csak Nyilas Eleknek sikerült 1996-ban.

A magyar labdarúgó-válogatott 2025-ös programja

03.20., csütörtök: Törökország – Magyarország (Nemzetek Ligája-osztályozó, 1. mérkőzés)

03.23., vasárnap: Magyarország – Törökország (Nemzetek Ligája-osztályozó, 2. mérkőzés)

06.06., péntek: Magyarország – Svédország (felkészülési mérkőzés)

06.10., kedd: Azerbajdzsán – Magyarország (felkészülési mérkőzés)

09.06., szombat: Írország – Magyarország (világbajnoki selejtező)

09.10, szerda: Magyarország – Portugália/Dánia (világbajnoki selejtező)

10.11., szombat: Magyarország – Örményország (világbajnoki selejtező)

10.14., kedd: Portugália/Dánia – Magyarország (világbajnoki selejtező)

11.13., csütörtök: Örményország – Magyarország (világbajnoki selejtező)

11.16., vasárnap: Magyarország – Írország (világbajnoki selejtező)