Érmekért és kvótáért utaznak az Eb-re a sportlövők

A kontinensviadalra három válogatóversenyen lehetett kivívni a szereplést. A névsor egyetlen nagy hiányzója az olimpiai hatodik, 25 méteren Eb-győztes Csonka Zsófia, aki csak ötödik lett a női pisztolyosok összevetésében.

A keretben ott van mindhárom tokiói kvótás, a pisztolyos Major Veronika, illetve a puskás Mészáros Eszter és Péni István. Mészáros ugyanakkor a juniorok között indul majd.

Győrik Csaba közölte, 5-7 érem, köztük egy arany és egy olimpiai kvóta megszerzése a célkitűzés.

"Természetesen nem fogok bánkódni, ha ennél több magyar sportlövő is kvalifikálja magát a tokiói olimpiára, hiszen eddig három versenyzőnk harcolta ki az indulás jogát. Fábián Sára és Klenczner Márton fiatal kora ellenére azért került be a felnőtt csapatba, mert olyan szintű eredményre képesek, amivel a felnőttek között is a döntőbe kerülhetnek. A futócéllövő férfiaknál bár a válogatókon Sike József volt a legjobb, nem kívánt indulni, mert az eredményei saját elvárásának nem feleltek meg" - jelentette ki a kapitány.

Az egyéni olimpiai számokban, azaz férfi, női puskában és pisztolyban egyaránt két-két tokiói helyet osztanak ki.