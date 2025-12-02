Pumped Gabo polgármester lesz Zamárdiban a nyár végén

Jövőre augusztus 20. és 22. között új fejezet kezdődik a Strand Fesztivál történetében: Zamárdiban két, egyenrangú nagyszínpad várja majd a közönséget, hogy a Balaton partján három napon át a magyar zene legnagyobb ünnepe valósuljon meg – olvasható a rendezvény honlapján.

A két nagyszínpad létrehozását indokolja, hogy olyan fellépők érkeznek Zamárdiba, akik már a legnagyobb arénákat is megtöltik.

Az első bejelentett fellépők közt ott van Azahriah, Halott Pénz, Beton.Hofi, Dzsúdló, Valmar, Desh, Manuel és a Parno Graszt is szerepel. A nagy visszatérők között szerepel az Analog Balaton, az Elefánt, a Kowalsky meg a Vega, a Wellhello, és sokak kérésére újra koncertet ad a Quimby is. A BSW először ad koncertet a fesztiválon. A tervek szerint Co Lee, Mehringer Marci, Bongor és Sisi is zenél majd a fesztiválon.

Azahriah a Strand régi fellépőjének számít. A pályája elején még délutáni fellépőnek számított, zenélt tábortűznél, de több teltházas nap is fűződik a nevéhez. 2026-ban augusztus 20-án, a tűzijáték után lép ismét színpadra.

A kétestés K-OSZ Diszkó line-upjában a STRAND CITY idei polgármestere, Pumped Gabo is helyet kap.

A fesztivál panorámás kemping és különböző telepített szállásopciók várják, hogy a sátorozás is vonzó választás legyen. A karácsonyi időszakban nemcsak a napijegyek értékesítése indul, hanem a legkedvezőbb árú páros bérletek is elérhetők.