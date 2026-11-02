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Nyitókép: MTI/AP/The New York Times pool/Doug Mills

Oroszország nem hosszabbítja meg „Melania Trump békéjét”

Infostart / MTI

Oroszország elutasította az orosz erők által megszállva tartott Oleski Herszon megyei városban kedden életbe lépett tűzszünet meghosszabbítását – közölte az ukrán elnöki hivatal egyik magas rangú vezetője.

A tűzszünet vasárnap este járt le. Kijevi közlés szerint vasárnap 167 embert menekítettek ki a városból.

A Melania Trump amerikai first lady közvetítési erőfeszítései révén létrejött hatnapos tűzszünet volt a leghosszabb az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió 2022. februári kezdete óta.

Sikeresen lezárult a humanitárius misszió az orosz ellenőrzés alatt álló, Herszoni megyei Oleski városban – közölte Jana Lantratova orosz emberi jogi biztos péntek este a Telegram-csatornáján.

„Befejezzük humanitárius missziónkat Aleskiban (Oleski orosz neve). Minden incidens nélkül zajlott le, mindkét fél kiemelte a kiváló szervezést” –- hangoztatta. Közölte, hogy az Oleskiből evakuált lakosokat szállító autóbuszok immár az elcsatolt Krím félsziget északi részén lévő Armjanszkban vannak, ahonnan a döntésüktől függően Oroszországba vagy Ukrajnába indulhatnak majd tovább. Számokat egyelőre nem közölt az orosz fél, amely az elszállítandó civilek számára 25 buszt és kilenc mentőautót biztosított. Lantratova köszönetet mondott az orosz hadseregnek és Melania Trump amerikai frirst ladynek a misszió lebonyolításában játszott szerepéért. Az ügyben együttműködött az orosz és az ukrán ombudsman, Dmitro Lubinec, aki a humanitárius misszió alkalmából pénteken maga is a megszállt Oleskiba utazott.

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