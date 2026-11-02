Elraboltak tucatnyi gyereket

Egy helyi illetékes szerint a Niger állambeli Maigujeri kisváros közelében egy Korán-iskolából raboltak el „több mint tíz” gyermeket. Egy, a humanitárius szervezetekhez eljuttatott biztonsági jelentés értelmében a térségben összesen tizennyolc gyermek esett az emberrablók fogságába.

Motoros fegyveresek, akik bandákba szerveződve rabolnak embereket és állatokat váltságdíj fejében, évek óta tartják rettegésben Nigéria északnyugati és középső részének falusi közösségeit, mindenekelőtt Niger államban, ahol az elmúlt hónapokban tovább romlott a biztonsági helyzet.

A gyermekek egy tanyára mentek, hogy segítsenek a tanáruknak kukoricát szedni. A gyermekeket azt követően rabolták el, hogy hazatértek a pedagógus tanyájáról - mondta Mohammed Abdullahi helyi lakos, aki szerint tizenkét gyermek került az emberrablók fogságába. Az egyik gyermeket meglőtték, jelenleg a régió székhelyén, Minnában ápolják kórházban.

Niger tagállamban szeptember végén fegyveres bandák legkevesebb negyvenhét gazdálkodót raboltak el, akik a gazdaságukban mogyorót szedtek.

Augusztusban a banditák Sabon Rijiya településen egy mogyorószüretről mintegy ötven gyermeket raboltak el, akiket váltságdíj ellenében később szabadon engedtek.

Tavaly novemberben több mint kétszázötven gyermeket raboltak el szintén Nigerben, Papiri település katolikus kollégiumából, váltságdíj fejében egy hónappal később engedték őket szabadon.