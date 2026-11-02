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Maiduguri, 2018. március 22.A Boko Haram iszlamista szervezet fogságából kiszabadult nigériai iskolás lányok a hazaszállításukra várnak Maiduguri repülőterén 2018. március 21-én, miután az emberrablók szabadon engedték őket az északkelet-nigériai Dapchiban. A terrorszervezet február 19-én ejtette foglyul a 110, tizenegy és tizenkilenc év közötti diáklányt Dapchi településen. A nigériai tájékoztatási miniszter 91 túsz visszatéréséről számolt be. (MTI/EPA)
Nyitókép: A Boko Haram iszlamista szervezet fogságából kiszabadult nigériai iskolás lányok hazaszállításukra várnak Maiduguri repülőterén 2018. március 21-én. (MTI/EPA)

Elraboltak tucatnyi gyereket

Infostart / MTI

Fegyveresek elraboltak tucatnyi gyermeket Nigéria középső részén - közölték helyi és biztonsági illetékesek vasárnap.

Egy helyi illetékes szerint a Niger állambeli Maigujeri kisváros közelében egy Korán-iskolából raboltak el „több mint tíz” gyermeket. Egy, a humanitárius szervezetekhez eljuttatott biztonsági jelentés értelmében a térségben összesen tizennyolc gyermek esett az emberrablók fogságába.

Motoros fegyveresek, akik bandákba szerveződve rabolnak embereket és állatokat váltságdíj fejében, évek óta tartják rettegésben Nigéria északnyugati és középső részének falusi közösségeit, mindenekelőtt Niger államban, ahol az elmúlt hónapokban tovább romlott a biztonsági helyzet.

A gyermekek egy tanyára mentek, hogy segítsenek a tanáruknak kukoricát szedni. A gyermekeket azt követően rabolták el, hogy hazatértek a pedagógus tanyájáról - mondta Mohammed Abdullahi helyi lakos, aki szerint tizenkét gyermek került az emberrablók fogságába. Az egyik gyermeket meglőtték, jelenleg a régió székhelyén, Minnában ápolják kórházban.

Niger tagállamban szeptember végén fegyveres bandák legkevesebb negyvenhét gazdálkodót raboltak el, akik a gazdaságukban mogyorót szedtek.

Augusztusban a banditák Sabon Rijiya településen egy mogyorószüretről mintegy ötven gyermeket raboltak el, akiket váltságdíj ellenében később szabadon engedtek.

Tavaly novemberben több mint kétszázötven gyermeket raboltak el szintén Nigerben, Papiri település katolikus kollégiumából, váltságdíj fejében egy hónappal később engedték őket szabadon.

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