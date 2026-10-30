Több mint 60 olasz városban tüntetnek a megélhetési nehézségek és a háború miatt, összecsapások is voltak

Rómát teljesen megbénította a szakszervezet és a diákok több tízezres és több különböző útvonalon haladó menete: kisebb csoportok sátrakat vertek fel a Colosseum közelében. Később néhány méterrel arrébb költöztek Traianus császár diadaloszlopa közelébe.

„Itt maradunk akár hétfőig is, és sátrainkkal tüntetünk a kifizethetetlen lakásbérek miatt" – mondta egy egyetemista, Agnese az MTI-nek.

A szakszervezet és a hatóságok becslése szerint az olasz fővárosban vesznek részt a legtöbben a megmozduláson, amelynek résztvevői megpróbálták megközelíteni a Forum Romanum régészeti parkját is, de azt rendőrsorfal és járművek védik.

Milánóban a tüntetők elfoglalták a gyorsforgalmi út egy szakaszát, amelyen rendőrségi kísérettel haladnak végig a szakszervezetek tagjai és fiatalok.

Jelszavaik szerint erőszaknak nem az utcai demonstráció, hanem a literenként két euróba kerülő üzemanyag számít.

„A fegyverek mennyiségét csökkentsétek, a béreket emeljétek!" – skandálták a tüntetők több olasz városban.

Vicenzában, Mestrében és Torinóban összecsapások voltak a rendőrök és tüntető fiatalok között. A tengerparti városokban a tüntetőkhöz csatlakoztak a kikötői munkások, akik egyúttal részt vesznek abban a sztrájkban, amelyet a világ több mint száz kikötőjében tartanak a háborúk, a fegyverkereskedelem, a kikötők katonai célú használata miatt.

A délelőtt elkezdődött tüntetések az esti órákig tartanak. Továbbra is kiemelt a biztonsági készültség a városközpontokban, mert a hatóságok meg akarják akadályozni tüntetők esetleges bejutását oda.

Nyitóképünk egy pár nappal ezelőtti olasz tüntetésen készült.