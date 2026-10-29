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Nyitókép: Pexels.com

Lezuhant az EUFOR egyik helikoptere Bosznia-Hercegovinában, hárman meghaltak

Infostart / MTI

Három ember meghalt, 12-en pedig megsérültek abban a balesetben, amelyben lezuhant az Európai Unió bosznia-hercegovinai békefenntartó erejének (EUFOR) egyik helikoptere csütörtök délután az ország északkeleti részén, Brcko közelében.

A Klix.ba hírportál beszámolója szerint a katonai helikopter teljesen megsemmisült. A három halálos áldozatról szóló első értesüléseket később Sinisa Milic, a brckói körzet polgármestere is megerősítette az Avaz című napilapnak.

A polgármester közölte, hogy a tizenkét sérültet a brckói kórházba szállították, egyikük állapota életveszélyes. A kórház valamennyi orvosát és egészségügyi dolgozóját berendelték a sérültek ellátására. A súlyosabb eseteket más egészségügyi intézményekbe szállíthatják.

Az EUFOR szarajevói parancsnoksága közleményben erősítette meg a baleset tényét. Tájékoztatásuk szerint a légi jármű egy rutinművelet során zuhant le Brcko térségében. Hangsúlyozták, hogy a szerencsétlenségben civilek nem sérültek meg, és a polgári infrastruktúrában, ingatlanokban, valamint járművekben sem keletkezett kár.

A békefenntartó erők közölték, hogy átfogó vizsgálatot indítottak a baleset körülményeinek tisztázására, és további tájékoztatást adnak, amint a tényeket megállapították.

A helyi sajtó szerint a lezuhant légi jármű egy CH-47 Chinook típusú katonai szállítóhelikopter volt, amelynek fedélzetén tizenöten tartózkodtak.

Zukan Helez bosznia-hercegovinai védelmi miniszter a Szabad Európa Rádiónak megerősítette, hogy a lezuhant helikopter nem a bosznia-hercegovinai hadsereghez tartozott, és az ország fegyveres erőinek tagjai nem voltak érintettek a szerencsétlenségben.

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