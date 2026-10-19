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Egy kislány szalad az iskolába iskolatáskával a hátán.
Nyitókép: Getty Images/primipil

Döbbenetes felmérés: ez okozza a gyerekek tanulási nehézségeit

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Míg a legtöbben a túlzott képernyőidőt vagy az iskolai stresszt okolják, a legfrissebb nemzetközi kutatások világítottak rá az egyik lehetséges okra.

A lakásban és az utcákon jelen lévő finompor-szennyezettség közvetlenül károsíthatja a fejlődésben lévő gyermeki agyat és rombolja az alvásminőséget. A legújabb tudományos vizsgálatok szerint a láthatatlan légszennyezettség jelenti az egyik legsúlyosabb veszélyt a gyerekek mentális fejlődésére és éjszakai pihenésére – derül ki a The Guardian cikkéből.

A Cambridge-i Egyetem és brit kutatók legfrissebb felmérése kimutatta, hogy még a viszonylag alacsonyabb légszennyezettségű városokban is a szálló por (PM2.5) és a károsanyag-kibocsátás közvetlen összefüggésben áll az éjszakai köhögéssel és a szaggatott, felületes alvással. A mindennapos mikroszkopikus részecskék belégzése eljut a véráramba, és gyulladásos folyamatokat indíthat el a szervezetben – számolt be róla a Blikk.

Ezzel párhuzamosan az amerikai Oregon Health & Science University (OHSU) nagyszabású vizsgálata – amelyben több mint 12 ezer gyermek agyi fejlődését követték nyomon – arra az eredményre jutott, hogy a légszennyezettségnek kitett fiataloknál felgyorsul az úgynevezett kérgi elvékonyodás (cortical thinning) folyamata. Ez az agykérgi elváltozás pontosan azokat a területeket érinti, amelyek az érzelmek szabályozásáért, a tanulási képességekért és a döntéshozatalért felelősek.

„Az alvásminőség csökkenése és a mikroszkopikus porszemcsék okozta krónikus gyulladás együttesen láncreakciót indít el. A rosszul alvó gyermek elméje nem tud megfelelően regenerálódni, ami hosszabb távon az iskolai teljesítmény romlásához és szorongáshoz vezethet” – figyelmeztetnek a kutatók.

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kutatás

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