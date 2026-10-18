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Tüntetõket igazoltatnak rendõrök Milánóban 2026. október 18-án, egy nappal a tüntetõk és rendõrök összecsapásai után. A több ezer demonstráló az Olaszország a tereken elnevezésû országos megmozdulásra érkezett, amelyet a legnagyobb szakszervezet, a CGIL hirdetett meg a fogyasztói árak emelkedésével szemben, a Franciaországban és Albániában is tartott tüntetésekkel szolidaritásban.
Nyitókép: Matteo Corner

Utcai harc kerekedett Milánóban a tüntetők és a rendőrök között

Infostart / MTI

Feketébe öltözött, arcukat eltakaró fiatalok kirakatokat törtek be, üzleteket fosztottak ki Milánó városközpontjában vasárnap délutántól kezdődően, és többször összecsaptak az őket oszlatni igyekező rendőrökkel.

Az utcai harc órák óta tart, a fiatalok csoportjai megszállták Milánó vásárlóutcáit. A hatóságok bejelentése szerint a korábbi, szombat esti megmozdulásokon őrizetbe vett tüntetők csaknem fele kiskorú. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök hétfőre nemzetbiztonsági tanácskozást hívott össze.

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