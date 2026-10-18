100 kilós rombolóbombát hatástalanítottak Budapesten

A főváros XVIII. kerületében, az Üllői út 404. alatti építkezésen került elő a szovjet FAB-100-as rombolóbomba még október 8-án.

A robbanótest elszállításához annak hatástalanítására volt szükség, ennek biztonságos kivitelezéséhez mintegy 200 méter sugarú körben lezárta a rendőrség a területet vasárnap reggel.

A tűzszerészek eltávolították a gyújtószerkezetet, a bombatestet pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják, ahol később megsemmisítik. A művelet idejére lezárták az Üllői út forgalmát és a közösségi közlekedésben is korlátozások voltak, ezeket mostanra feloldották.