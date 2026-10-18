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Mentõalakulatok tagjai egy árvízben álló autó elõtt Isztambulban 2026. október 15-én. A súlyos áradásokban, amelyeket Davut Gül isztambuli kormányzó szerint az elmúlt 84 év legsúlyosabb esõzése okozott, két ember életét vesztette.
Nyitókép: Emrah Gürel

Szakad az eső, tőlünk 1000 kilométerre

Infostart / MTI

Időjárási helyzet Európában és Magyarországon.

Délkelet-Európa felett hidegörvény található, amely a térségben még mindig sokfelé okoz esőt, záport, zivatart, de kiadósabb, 10 mm-t meghaladó mennyiség kevés helyen, főként Törökországban fordul elő.

Isztambul, 2026. október 15. Haltetem fekszik egy árvízzel elöntött úton Isztambulban 2026. október 15-én. A súlyos áradásokban, amelyeket Davut Gül isztambuli kormányzó szerint az elmúlt 84 év legsúlyosabb esõzése okozott, két ember életét vesztette. MTI/AP/Emrah Gürel
Isztambul, 2026. október 15. Haltetem fekszik egy árvízzel elöntött úton Isztambulban 2026. október 15-én. A súlyos áradásokban, amelyeket Davut Gül isztambuli kormányzó szerint az elmúlt 84 év legsúlyosabb esõzése okozott, két ember életét vesztette. MTI/AP/Emrah Gürel

Szintén csapadékos az időjárás egy, a szárazföldünket kettészelő, Finnországtól Franciaországon át egészen Spanyolországig húzódó front mentén.

A Kárpát-medence továbbra is anticiklon peremén helyezkedik el, így a hétvégén folytatódik a nyugodt, őszi idő, keleten több és vastagabb felhővel.

Csendes idő

Nyugat felől főként magasszintű, késő délutántól, estétől már vastagabb felhők is érkeznek, miközben hazánk keleti felén, harmadán erősen felhős vagy borult időre van kilátás.

Vasárnap hajnaltól elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, de keleten még délután is számíthatunk felhős tájakra. Kisebb eső, záporeső a keleti harmadban fordulhat elő vasárnap reggelig, délelőttig. Az északias szelet vasárnap napközben helyenként élénk lökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban hidegebb lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 14 és 19 fok között alakul.

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