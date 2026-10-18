Forsthoffer Ágnes magyarázatot adott vagyonnyilatkozatára

Az Országgyűlés mentelmi bizottságához fordult Hidvéghi Balázs fideszes képviselő Forsthoffer Ágnes vagyonnyilatkozata miatt. A volt kormánypárti politikus szerint tisztázni kell, miért maradt ki a Tisza Párt politikusának bevallásából egy jelentős osztalékot fizető céges érdekeltség.

„Rómából hazatérve szembesültem azzal, hogy a vagyonnyilatkozatom kapcsán különböző híresztelések kaptak szárnyra. A válasz nagyon egyszerű: azt a jövedelmet nem lehet feltüntetni, amiben nem részesültünk” – írta Facebook-oldalán Forsthoffer Ágnes, aki szerint a vagyonnyilatkozat rovatainak meghatározása biztosan felülvizsgálatra szorul.