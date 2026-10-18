Óvóhelyre rohantak az emberek Litvániában, egy drón robbanhatott a légtérben

Az itt élő lakosoknak óvóhelyre kellett vonulniuk, írja a Reuters.

Ukrajna külügyminisztériuma később közölte, hogy sajnálja a litván légtérben történt incidenst. Hozzátették: előfordulhat, hogy az esetet az okozhatta, hogy az orosz elektronikai hadviselés eltérítette a drónokat az eredeti útvonalukról.

A tárgy Lengyelország felől lépett be Litvánia légterébe – mondta Robertas Kaunas litván védelmi miniszter az újságíróknak. Gitanas Nausėda litván elnök az X-en azt írta: Oroszország Ukrajna elleni háborúja átterjed a NATO és az Európai Unió keleti szárnyára is – számolt be róla a Telex.

A litván kormány válságkezelő központja szerint a vörös riasztás idején a NATO vadászgépeket indított a térségbe, és ideiglenesen lezárták a litvániai Kaunas repülőterét is, ami az ország második legnagyobb városának közelében található. A központ tájékoztatása szerint a NATO repülőgépei a felhős időjárás miatt nem tudták vizuálisan azonosítani a tárgyat, és nem is próbálták lelőni.