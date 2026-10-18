Havi több tízezer forint kiegészítő támogatás járhat a nyugdijasok egy részének

A súlyosan fogyatékos, 18. életévüket betöltött érintettek fogyatékossági támogatást igényelhetnek, amelynek összege 2026-ban havonta 38 251 forint, az önkiszolgálási képesség hiánya vagy halmozott fogyatékosság esetén pedig 47 081 forint. A kérelmet a vármegyei kormányhivatalnál, kormányablakban vagy elektronikus úton lehet benyújtani az orvosi igazolások csatolásával. Ezzel párhuzamosan a 25. életév betöltése előtt keletkezett, legalább 70 százalékos egészségkárosodás esetén rokkantsági járadékra is jogosultak lehetnek azok, akik más nyugdíjszerű ellátásban nem részesülnek – olvasható a nool.hu-n.

Az egészségügyi többletkiadások mérséklésére a járási hivataloknál igényelhető közgyógyellátás nyújt segítséget, amely keretet biztosít a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzésére.

Ez alanyi jogon jár azoknak, akiknek az egészségi állapota nem haladja meg a 30 százalékos mértéket. Rendkívüli, hirtelen kialakult betegség vagy anyagi nehézség esetén pedig az egészségbiztosítótól egyszeri segély is igényelhető a gyógyszer- és gyógyászati költségek fedezésére.