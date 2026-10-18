A fegyveres rablás átélése után újra a kapuba állt Gulácsi Péter

A drukkerek transzparensen üzentek neki az Elche elleni 0-0-s mérkőzésen, hogy kitartást. Vasárnap a magyar kapus reagált az elmúlt napok történéseire – számolt be róla a 24.hu.

„Nehéz szavakba önteni, amin keresztülmentünk az elmúlt napokban. A történtek után hálás vagyok, hogy újra pályára léphettem, és ami még fontosabb: a családom is ott lehetett velem a stadionban. Köszönöm csodálatos szurkolóinknak a szeretetet és a támogatást, amit tegnap tanúsítottak! Rengeteget jelent számunkra!” – üzente Gulácsi Péter.