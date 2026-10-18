Szakértő: hazánkban a három legsúlyosabb társadalmi probléma egyike a korrupció

A 2025 nyarán végzett adatfelvételen alapuló kutatásból többek között kiderül: a magyarok több mint 80 százaléka nem számít életminősége javulására az elkövetkezendő időszakban. Vajda Kinga elmondta: azt szerették volna vizsgálni, hogy a korrupció miként hat az emberek mindennapi életére. Kiderült, hogy akik ezt inkább tapasztalják, ők kevésbé érzik jól magukat.

„Meghatározott intézményekben kérdeztünk rá, hogy a hatalommal való visszaélés mennyire elterjedt, mennyire jellemző. Nagyvonalakban azt láttuk, amit korábbi ifjúságkutatásunkban, a Kórkép című programban is 2025-ben, hogy

megvannak azok a főként közintézmények – bár néhány piaci intézmény is volt a vizsgált körben –, amelyekkel kapcsolatban rendkívül bizalmatlanok a magyar emberek”

– hangsúlyozta a programvezető. 2025-ben úgy érezték az emberek, hogy az ország kormányára jellemző leginkább a hatalommal való visszaélés. Ezt követték a közegészségügyi intézmények, a harmadik helyen pedig a helyi önkormányzatok jelentek meg. A kormányhivatalok, kormányablakok, okmányirodák viszont egészen jó eredményeket ért el ebben a tekintetben.

Vajda Kinga ugyanakkor kiemelte: a korrupcióval szembeni aktív jelzés, illetve cselekvés kevéssé jellemző. „Nagyon fontos ebből a szempontból az edukáció, hiszen azt láttuk, hogy

a válaszadóknak a 69,2 százaléka nem tudta azt, hogy korrupciógyanús helyzet tapasztalásakor hova fordulhat, milyen lehetőségei vannak”

– fogalmazott. Aki viszont tisztában van azzal, hogy hova fordulhat, az jelentősen nagyobb eséllyel fogja megtenni a bejelentést.

„Nagyon fontos szempont, hogy informáljunk, és felhívjuk az emberek figyelmét, hogy mi az az intézményrendszeri háló, ami körbeveszi őket és ami lehetőséget biztosít a biztonságos jelzésre” – mondta, hozzátéve, hogy a jelzés elmaradásának elsődleges oka a retorzióktól való félelem. Aki viszont tudta, hova forduljon, az megemlítette a médiát, az ügyészséget, a Nemzeti Védelmi Szolgálatot, sőt az Integritás Hatóságot is, de a leggyakoribb válasz a rendőrség és a bíróság volt.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.