ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.29
usd:
323.23
bux:
145471.12
2026. október 18. vasárnap Lukács
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Illusztráció
Nyitókép: pexels.com

Szakértő: hazánkban a három legsúlyosabb társadalmi probléma egyike a korrupció

Infostart / InfoRádió

Tízből négy magyar a három legsúlyosabb társadalmi probléma egyikének tartja a korrupciót, ennél csak az inflációt és az egészségügy állapotát ítélik égetőbbnek – a többi között ez derült ki az Integritás Hatóság „Tiszta úton” kutatásából. Magyarországon ez az első reprezentatív felmérés, amely a korrupcióval kapcsolatos lakossági tapasztalatokat és attitűdöket vizsgálta. A részletekről Vajda Kinga, az Integritás Hatóság Tiszta úton című kutatási programjának vezetője beszélt az InfoRádióban.

A 2025 nyarán végzett adatfelvételen alapuló kutatásból többek között kiderül: a magyarok több mint 80 százaléka nem számít életminősége javulására az elkövetkezendő időszakban. Vajda Kinga elmondta: azt szerették volna vizsgálni, hogy a korrupció miként hat az emberek mindennapi életére. Kiderült, hogy akik ezt inkább tapasztalják, ők kevésbé érzik jól magukat.

„Meghatározott intézményekben kérdeztünk rá, hogy a hatalommal való visszaélés mennyire elterjedt, mennyire jellemző. Nagyvonalakban azt láttuk, amit korábbi ifjúságkutatásunkban, a Kórkép című programban is 2025-ben, hogy

megvannak azok a főként közintézmények – bár néhány piaci intézmény is volt a vizsgált körben –, amelyekkel kapcsolatban rendkívül bizalmatlanok a magyar emberek”

– hangsúlyozta a programvezető. 2025-ben úgy érezték az emberek, hogy az ország kormányára jellemző leginkább a hatalommal való visszaélés. Ezt követték a közegészségügyi intézmények, a harmadik helyen pedig a helyi önkormányzatok jelentek meg. A kormányhivatalok, kormányablakok, okmányirodák viszont egészen jó eredményeket ért el ebben a tekintetben.

Vajda Kinga ugyanakkor kiemelte: a korrupcióval szembeni aktív jelzés, illetve cselekvés kevéssé jellemző. „Nagyon fontos ebből a szempontból az edukáció, hiszen azt láttuk, hogy

a válaszadóknak a 69,2 százaléka nem tudta azt, hogy korrupciógyanús helyzet tapasztalásakor hova fordulhat, milyen lehetőségei vannak”

– fogalmazott. Aki viszont tisztában van azzal, hogy hova fordulhat, az jelentősen nagyobb eséllyel fogja megtenni a bejelentést.

„Nagyon fontos szempont, hogy informáljunk, és felhívjuk az emberek figyelmét, hogy mi az az intézményrendszeri háló, ami körbeveszi őket és ami lehetőséget biztosít a biztonságos jelzésre” – mondta, hozzátéve, hogy a jelzés elmaradásának elsődleges oka a retorzióktól való félelem. Aki viszont tudta, hova forduljon, az megemlítette a médiát, az ügyészséget, a Nemzeti Védelmi Szolgálatot, sőt az Integritás Hatóságot is, de a leggyakoribb válasz a rendőrség és a bíróság volt.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Szakértő: hazánkban a három legsúlyosabb társadalmi probléma egyike a korrupció

egészségügy

infláció

korrupció

integritás hatóság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: hazánkban a három legsúlyosabb társadalmi probléma egyike a korrupció

Szakértő: hazánkban a három legsúlyosabb társadalmi probléma egyike a korrupció
Tízből négy magyar a három legsúlyosabb társadalmi probléma egyikének tartja a korrupciót, ennél csak az inflációt és az egészségügy állapotát ítélik égetőbbnek – a többi között ez derült ki az Integritás Hatóság „Tiszta úton” kutatásából. Magyarországon ez az első reprezentatív felmérés, amely a korrupcióval kapcsolatos lakossági tapasztalatokat és attitűdöket vizsgálta. A részletekről Vajda Kinga, az Integritás Hatóság Tiszta úton című kutatási programjának vezetője beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.19. hétfő, 18:00
Zalai Csaba
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem biztos, hogy a csapadékhiány a pusztító aszály elsődleges felelőse

Nem biztos, hogy a csapadékhiány a pusztító aszály elsődleges felelőse

A világ folyóinak vízhozama 2025-ben több mint három évtizede nem látott mértékben maradt el a megszokottól, miközben a gleccserek olvadása és a szárazföldi édesvízkészletek csökkenése egyre súlyosabb problémát jelent. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) jelentése szerint a vízhiány és a szélsőséges hidrológiai események egyre több régiót érintenek, Európában pedig az aszályok gyakoribbá és intenzívebbé válásában a klímaváltozás okozta felmelegedésnek és a légköri áramlások változásának is jelentős szerepe van. A 2026-os európai aszály különösen súlyosan érintette a kontinenst, mivel a tartós csapadékhiányhoz rendkívüli hőség és fokozott párolgás társult. A kutatások arra figyelmeztetnek, hogy a további felmelegedés még gyakoribbá teheti a talaj kiszáradását, miközben Közép-Európa vízkészleteinek állapota már most is aggasztó. A kockázatok mérsékléséhez ezért elengedhetetlenné válik a vízgazdálkodás fejlesztése és az összehangolt alkalmazkodási intézkedések végrehajtása.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 18.)

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 18.)

A Pénzcentrum 2026. október 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
Violent clashes, looting and buildings ablaze in France as over 1,200 arrested after protests

Violent clashes, looting and buildings ablaze in France as over 1,200 arrested after protests

Disorder broke out in cities across the country on a day in which more than half a million joined cost of living protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 18. 06:51
Durva gyorshajtás Teremen, nyomban ott termettek a rendőrök
2026. október 18. 06:09
Havi több tízezer forint kiegészítő támogatás járhat a nyugdijasok egy részének
×
×