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Andrej Babis cseh miniszterelnök érkezik az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennal tartandó találkozójára Brüsszelben 2025. december 11-én. Babist, az októberi választásokon gyõztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét december 9-én iktatta be hivatalába Petr Pavel cseh államfõ. Az üzletember és politikus másodszor tölti be a tisztséget, korábban 2017 és 2021 között volt Csehország miniszterelöke.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Andrej Babis nagyon elkeseredett a politikai fiaskó útán

Infostart / MTI

Katasztrofálisnak nevezte a szenátusi választás eredményét a kormánykoalíciós Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) párt számára Andrej Babis pártelnök, kormányfő szombaton Prágában újságírók előtt.

"Az ANO mozgalom számára ez az eredmény katasztrófa. Azt biztosan nem gondoltuk, hogy ezen a választáson egyetlen mandátumot sem szerzünk. Sajnos minden úgy végződött, ahogy végződött" - mondta Babis a pártközpontban tartott sajtótájékoztatón, miután ismertté váltak a pénteken és szombaton tartott második választási forduló eredményei.

A kormányfő szerint a választás eredménye nem lesz hatással a kormány stratégiájára, abban nem lesz változás. "Semmiféle stratégiaváltás nincs napirenden" - hangsúlyozta. A koalíció januárban újra értékeli az eddigi munkát, majd folytatja a kormányprogram teljesítését - jegyezte meg. Hazugságnak nevezte azokat a sajtóban megjelent ellenzéki állításokat, miszerint a kabinet nem teljesíti a kormányprogramot.

A részleges szenátusi választást, amelyen a 81 tagú szenátus egyharmada, tehát 27 mandátum újult meg, elsöprő ellenzéki győzelem született. Az ANO jelöltjei, bár 13 esetben bejutottak a második fordulóba, egyetlen mandátumot sem tudtak szerezni.

A szenátusi választás eredménye - vélekedett a pártelnök -

egyértelműen a regionális szervezetek hibája.

"Úgy vélem, el kell gondolkodnunk azon, hogy miért és hogyan történt, ami történt. El kell gondolkodni azon, hogy a mozgalomban ki az, aki valóban dolgozik és ki nem, ki az, aki csak az erős márkanévre számít, ki az, aki kisajátította a regionális szervezeteket" - jelentette ki. "Észrevettem: sok embernek az az érzése, hogy ha az ANO tagja, akkor az biztos győzelmet jelent" - tette hozzá.

Pártként a választás győztese az ellenzéki Polgármesterek és Függetlenek (STAN), amely tíz mandátumot szerzett. A Polgári Demokratikus Párt (ODS) hét, a kereszténydemokrata KDU-CSL három, a TOP 09 két mandátumot mondhat magáénak, további öt mandátum a különböző helyi koalícióké. Az ellenzéki Kalózpárt eddigi egyetlen mandátumát elveszítette.

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