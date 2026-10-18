Felfüggeszti budapesti járatait egy légitársaság

A légitársaság napokban frissített menetrendi adatai szerint a Sencsen és Budapest közötti, hetente két alkalommal közlekedő járatok november 16. és 30. között kikerültek a foglalási rendszerekből. A korábbi tervekhez képest a járat feltételes újraindítását december 4-re halasztották – számolt be róla az autoszektor.hu.

A foglalási rendszerek jelenlegi adatai szerint a budapesti összeköttetés december 4. és 28. között érhető el, heti két alkalommal, hétfőn és pénteken. A téli menetrend hátralévő részére, vagyis januárra, februárra és márciusra azonban egyelőre nem található járat a rendszerekben, ahogy a 2027-es nyári menetrendi időszakra sem.