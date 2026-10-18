Újabb hírrel jelentkezett XIV. Leó pápa az egészségi állapotáról

Az egyházfő hangsúlyozta, hogy a kórházban töltött napokban érezte a hívők támogatását.

„Ennek a tapasztalatnak köszönhetően közel éreztem magam mindazokhoz, akik valamilyen betegségben szenvednek vagy gyenge egészségi állapotban vannak" – tette hozzá.

XIV. Leó pontosan déli tizenkettőkor jelent meg az apostoli palotáknak a Szent Péter térre néző ablakában. A pápát taps és üdvrivalgás köszöntötte.

A vasárnapi olvasmány magyarázata és a latinul mondott Úrangyala-imádság (Angelus) után XIV. Leó olaszul köszönetet mondott mindazoknak, akik kórházban töltött napjai alatt imádkoztak érte.

A pápa szavait a Szent Péter téren és környékén összegyűlt több ezer hívő és turista hallgatta.

Egy római pedagógus, Francesca az MTI-nek elmondta, hét közben nem volt ideje elmenni a Gemelli-klinikára, így most a Szent Péter térről kívánt jobbulást XIV. Leónak.

A Kolumbiából érkezett Valerio hangoztatta, hogy Dél-Amerikában „sajátjuknak" tekintik XIV. Leót, aki közel húsz évig szolgált a kontinensen.

XIV. Leó pontosan egy hete, ugyanitt a Szent Péter téren mondott vasárnapi beszédében jelentette be, hogy csomót találtak a tüdejében, és műtétre van szüksége. A pápát kedden operálták meg, szombaton tért vissza a Vatikánba.

A pápát kezelő sebész Stefano Margaritora, aki a Gemelli-klinikán elvégzett műtétet vezette, a Vatican News hírportálnak úgy nyilatkozott, nincs semmilyen klinikai akadálya annak, hogy XIV. Leó novemberben Dél-Amerikába utazzon apostoli látogatásra. A pápát november 6. és 17. között Argentínába, Uruguayba és Peruba várják.

Hozzátette: a pápa tíz nap alatt teljesen felépül.

Az orvos elmondta, hogy a rosszindulatú daganatot véletlenül, egy rutin mellkasvizsgálaton fedezték fel. „Ezért fontos mindenkinél a megelőzés" – hangoztatta.

A sebészi beavatkozást összetettnek, de komplikációmentesnek nevezte.

Margaritora szerint XIV. Leó ideális betegnek számít, mivel mindig nyugodt, mosolygós, keveset panaszkodik a fájdalom ellenére. „Még egy kicsit többet is csinált annál, amit kértünk tőle" – tette hozzá.

Stefano Margaritora „leírhatatlan lelki élménynek" tartja, hogy a pápát operálta meg.

„Tudod, hogy minden szem rád szegeződik (..) hiszen az egész világ hívőinek vezetőjéről van szó, a médiafigyelem is hatalmas" – mondta a sebész.

A Vatikán a következő napokban közli, hogy a pápa milyen műtét utáni gyógykezelésben részesül.