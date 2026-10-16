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Egy stúdiómikrofon és egy fejhallgató egy állványon egy stúdióban.
Nyitókép: Unsplash

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Karácsony Gergely, Turi Attila, Keleti Arthur, Cser-Palkovics András, Oroszi Beatrix, Demkó Attila és Csizmazia Gábor.

Szombat

11.00 Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere

14.00 Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos

16.00 Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke

18.00 Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó és Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adó üzletág vezetője

23.00 Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa

Vasárnap

5.00 Halász Bence Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető

8.00 Cser-Palkovics András, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Székesfehérvár polgármestere

13.00 Cseh Gergő Bendegúz történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója

14.00 Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke

16.00 Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője

18.00 Keleti Arthur kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója

23.00 Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke

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Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

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