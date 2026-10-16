Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere
14.00 Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos
16.00 Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
18.00 Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó és Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adó üzletág vezetője
23.00 Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Vasárnap
5.00 Halász Bence Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető
8.00 Cser-Palkovics András, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Székesfehérvár polgármestere
13.00 Cseh Gergő Bendegúz történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója
14.00 Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke
16.00 Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
18.00 Keleti Arthur kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
23.00 Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke