ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.29
usd:
323.23
bux:
145471.12
2026. október 18. vasárnap Lukács
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Jelenet Reisz Gábor Földszint című filmjéből.
Nyitókép: Kino Alfa / CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Reisz Gábor: „A filmipar megújulását követeli mindenki”

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Már látható a mozikban Reisz Gábor Földszint című új, magyar-olasz koprodukcióban készült nagyjátékfilmje. A tragikomédia főhőse egy apává válás előtt álló férfi, aki lakása problémájának eredetét kutatva egyre mélyebbre kerül saját társasházának konfliktusaiban. A rendező új alkotása mellett a magyar filmipar helyzetéről is beszélt az InfoRádióban.

Egy társasház mindennapi konfliktusain keresztül beszél közösségről, felelősségről és a körülöttünk lévő problémákról Reisz Gábor legújabb filmje, amelynek főbb szerepeiben Tompa Ádámot, Józsa Bettinát és Crespo Rodrigót láthatja a közönség. A rendező szerint a történet politikai allegóriaként is értelmezhető, de az alkotók elsődleges célja nem ez volt, hanem egy mikroközösség működésének bemutatása.

„Soha nem mondanám azt, hogy nincs ilyenről szó, de nem ez volt az első számú kiindulópontunk, hanem egy társasháznak a történetét akartuk elmondani”

– fogalmazott Reisz Gábor.

Hozzátette: kezdettől fogva tisztában voltak azzal, hogy egy rendszerről szóló történet könnyen tágabb politikai vagy társadalmi jelentést kap. A rendező szerint egy lakóközösség működése önmagában alkalmas arra, hogy az emberek saját környezetükre vagy akár az ország helyzetére vonatkozó következtetéseket vonjanak le.

„Ha ma bárki lemegy egy lakógyűlésre, kezébe vesz egy kamerát, és a felvételből készít egy 60 perces anyagot, azt bárki úgy fogja nézni, hogy ez bizonyos értelemben az ország vagy a világunk, amiben élünk. Különböző lakókat, tehát kvázi a társadalmat látjuk benne, és van egy vezető, aki megpróbál valamiféle rendet tartani” – mondta a filmrendező.

Az alkotás egyik fontos motívuma a főszereplő lakásában megjelenő penész, amely fokozatosan vezeti el a történetet a ház mélyebben húzódó problémáihoz.

Reisz Gábor szerint ez annak a jelképe is, ahogyan az emberek gyakran viszonyulnak a környezetükben lévő gondokhoz.

„Amíg a lépcsőházban történnek dolgok, azok mellett szerintem simán elmegyünk. Van egy repedés, kicsit ropog a lépcső, hát kevesen vagyunk, akik ilyenkor rögtön felhívják a közös képviselőt” – osztotta meg gondolatait az alkotó, aki szerint azonban minden megváltozik, amikor a probléma már közvetlenül érinti az embert. „Viszont ha a saját terünkben van, a saját életterünkben, ahol lakunk, az már hirtelen egy teljesen másik szintre lép. Ha penész jelenik meg, mindenki tudja, hogy az elképesztően káros, ilyenkor az ember bekapcsol, hogy valamit csinálnia kell.”

A rendező szerint a közöny és a problémák megszokása nemcsak társadalmi, hanem személyes jelenség is.

„Amikor ezekről az emberi vagy társadalmi problémákról beszélek, semmiképp sem úgy tekintek rájuk, mint amiket mások csinálnak, és ezzel ellentétben én szentként foltozom be a repedéseket vagy segítem fel a szegényeket az utcán, hanem pontosan saját magamban is zavar elsősorban, hogy miért tudom ennyire könnyen elhessegetni ezeket a dolgokat. Észreveszi a szemem, de sok esetben már nem jut el a szívemig, hogy tegyek valamit” – fogalmazott Reisz Gábor, aki úgy véli, ennek az az egyik oka, hogy az emberek idővel hozzászoknak bizonyos helyzetekhez.

„Számomra ez az a társadalmi vagy személyes apátia, amikor az ember megszokja, hogy nem vállal semmiféle társadalmi felelősséget” – jegyezte meg.

Fordulóponthoz érkezhet a magyar filmipar

A beszélgetésben a magyar filmipar helyzete is szóba került. A rendező szerint az elmúlt években kialakult egyfajta apátia a szakmán belül, részben az intézményrendszer átalakulása és a finanszírozási rendszer körüli viták miatt.

„Teljesen nyilvánvalóan átpolitizált a rendszer, és azt láttam, hogy nagyon sok filmes úgy volt vele: akkor ennek semmi értelme. Mások pedig úgy gondolták, hogy valamiből mégiscsak meg kell élni, hiszen ez a szakmájuk”

– vélekedett Reisz Gábor. Azt mondta, ez oda vezetett, hogy egyes alkotók a művészi szabadságról, mások pedig a pályájuk gyakorlásáról mondtak le. „Az egyik rész lemondott arról, ami szerintem az egyik legfontosabb: a művészi szabadságról. A másik pedig lemondott a szakmájáról. Ez vezetett egy apátiához” – folytatta a filmes szakember, aki ugyanakkor ma már sokkal derűlátóbban értékeli a helyzetet.

Szerinte a magyar filmes közegben élénk szakmai párbeszéd indult el, és egyre többen dolgoznak a rendszer megújításán. „Pillanatokon belül nem is tudom, hány szervezet jön létre, folyamatosak az egyeztetések, a rendszer megújulását követeli mindenki” – fogalmazott Reisz Gábor. A rendező szerint most reális esély van arra, hogy a közeljövőben olyan működési modell alakuljon ki, amely mögé a szakma egésze felsorakozhat. „Nagyon bizakodó vagyok azzal kapcsolatban, hogy létre fog jönni végre egy olyan rendszer, amit a szakma teljes mértékben el tud fogadni. Mert az elmúlt években alapvetően a szakma kimaradt a döntésekből” – zárta a beszélgetést a Földszint című film direktora.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Reisz Gábor: „A filmipar megújulását követeli mindenki”

film

bemutató

reisz gábor

filmipar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sayfo Omar: egyre több szír menekült hazatér Libanonból, ez pörgetheti a gazdaságot

Sayfo Omar: egyre több szír menekült hazatér Libanonból, ez pörgetheti a gazdaságot
Az ENSZ Menekültügyi Ügynöksége szerint 700 ezer szíriai tért már haza Libanonból. Ez hozzávetőleg a fele azoknak, akik a háború során elmenekültek hazájukból a szomszédos, mindössze 4,5 milliós országba. Elsősorban gazdasági és biztonsági okokból térnek haza az emberek, a gazdasági ok az, hogy Szíriában megkezdődött az újjáépítés, illetve jók a gazdasági kilátások – mondta az InfoRádió kérdésére Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.
Orbán Viktor: ma rombolás zajlik, és nem tudni, lesz-e ebből valaha építkezés

Orbán Viktor: ma rombolás zajlik, és nem tudni, lesz-e ebből valaha építkezés

Az elmúlt 16 év kormányzati eredményeinek rombolásával vádolta a Tisza-kormányt Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap Lakiteleken, a digitális polgári körök (DPK) első országos táborában, hozzátéve: jelenleg nem látszik, lesz-e a rombolásból valaha építkezés. Azt ígérte: december végére újjászervezett, versenyképes párt lesz a Fidesz.
 

Havasi Bertalan: bűncselekményt követett el a miniszterelnök az azonnali feljelentés elmulasztásával

Rétvári Bence: online petíciót indít a KDNP a "gendertörvény" ellen

Magyar Péter: Orbán Viktor az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásáról beszélt nevetgélve

Elkezdődött Orbán Viktor beszéde a DPK-táborban

Schmidt Mária: feljelentők országává tették Magyarországot

VIDEÓ
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.19. hétfő, 18:00
Zalai Csaba
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos zavargások Franciaországban és más európai államokban – Percről percre követjük az eseményeket

Súlyos zavargások Franciaországban és más európai államokban – Percről percre követjük az eseményeket

Vasárnap Franciaország a szombati erőszakos tüntetések következményeivel szembesül: egy demonstráló meghalt, több száz rendőr megsérült, és több mint 1800 embert őrizetbe vettek. Több nagyvárosban fosztogatások és gyújtogatások voltak, Limoges történelmi városházája nagyrészt megsemmisült, Emmanuel Macron pedig országos beszédet jelentett be. A zavargásokra Donald Trump és Giorgia Meloni is reagált, miközben Belgiumban, Olaszországban, Portugáliában és Albániában is folytatódtak a társadalmi feszültségekhez kapcsolódó megmozdulások. Ebben a cikkünkben percről percre követjük a vasárnapi eseményeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ide menekítik most a pénzüket az élelmes magyarok: nagyot ment a magyar tőzsde

Ide menekítik most a pénzüket az élelmes magyarok: nagyot ment a magyar tőzsde

Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.

BBC
Business Sport Travel Science
Four killed and dozens seriously injured in major fire at Canadian military base, Carney says

Four killed and dozens seriously injured in major fire at Canadian military base, Carney says

Prime Minister Mark Carney says it's "one of the worst tragedies" for the military in peacetime.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 18. 19:02
„Minden igaz” – Bereményi Géza gyerekkora elevenedik meg a színpadon
2026. október 18. 16:38
Öt új dallal toldja meg legutóbbi lemezét a Rolling Stones
×
×