Lakásmenetet tartottak Budapesten, követeléseket is megfogalmaztak

„Miért? Mert még mindig rohadt drága itt lakni, és ez mindenkit érint!”

– írja a szervezőként feltüntetett Szikra Mozgalom és a Város Mindenkié civil szervezet az esemény Facebook-oldalán.

Mint fogalmaztak: a lakhatási válság 2026-ban is égető probléma. Az albérlet- és lakásárak továbbra is megfizethetetlenek, a magánbérleti szektor teljesen szabályozatlan. Nincs elegendő szociális bérlakás, sem megfelelő munkásszállás, sem kollégiumi szoba. Vannak viszont üresen tátongó lakások, befektetésre felvásárolt ingatlanok, lakókat kiszorító Airbnb-k, minden évben rengeteg végrehajtás és kilakoltatás – számolt be róla az Index.

Követeléseik ezek alapján a következők:

Lakhatáshoz való jogot az alkotmányba!

Szociális bérlakásépítést!

Lakbérkontrollt!

Airbnb-korlátozást!

Tisztességes végrehajtási rendszert!

A nyitókép egy korábbi Lakásmeneten készült Budapesten!