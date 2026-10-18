Lakásmenetet tartottak Budapesten, követeléseket is megfogalmaztak

„Miért? Mert még mindig rohadt drága itt lakni, és ez mindenkit érint!”
– írja a szervezőként feltüntetett Szikra Mozgalom és a Város Mindenkié civil szervezet az esemény Facebook-oldalán.
Mint fogalmaztak: a lakhatási válság 2026-ban is égető probléma. Az albérlet- és lakásárak továbbra is megfizethetetlenek, a magánbérleti szektor teljesen szabályozatlan. Nincs elegendő szociális bérlakás, sem megfelelő munkásszállás, sem kollégiumi szoba. Vannak viszont üresen tátongó lakások, befektetésre felvásárolt ingatlanok, lakókat kiszorító Airbnb-k, minden évben rengeteg végrehajtás és kilakoltatás – számolt be róla az Index.
Követeléseik ezek alapján a következők:
- Lakhatáshoz való jogot az alkotmányba!
- Szociális bérlakásépítést!
- Lakbérkontrollt!
- Airbnb-korlátozást!
- Tisztességes végrehajtási rendszert!
A nyitókép egy korábbi Lakásmeneten készült Budapesten!