Bóna Szabolcs: az aszály miatt könnyítéseket vezetnek be egyes támogatásoknál

Hozzátette: a változtatások célja, hogy a gazdálkodók az aszály okozta nehézségek ellenére is teljesíthessék támogatási vállalásaikat.

Példaként említette, hogy az aszály miatt a Magyar Államkincstár által elismert vis maior események nem számítanak bele a három alkalom utáni kizárási szabályba. Ez az AKG- és az ÖKO-támogatást is érinti.

A zöldtrágyázásban az AKG keretében a 2026. július 1. és szeptember 1. között elvetett, de az aszály miatt meghiúsult másodvetések is teljesített zöldtrágyázásnak minősülnek, akkor is, ha a növényeket nem dolgozták be a talajba.

Rugalmasabb szabályok lépnek életbe a vetésszerkezetnél ismertetése szerint: az AKG-ban, ha az aszály miatt egy területet pihentetni kellett, az előírások ellenőrzésekor az aszály előtt főnövényként bejelentett hasznosítást veszik figyelembe, amennyiben a gazdálkodó a vis maior kérelmében a feltételeknek megfelelően jelölte meg a területet.

A részletes szabályok és a módosított felhívások a Közös Agrárpolitika hivatalos oldalán (kap.gov.hu) érhetők el.