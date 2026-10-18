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Egy kiszáradt, repedezett tómeder vagy folyómeder.
Nyitókép: Pexels

Bóna Szabolcs: az aszály miatt könnyítéseket vezetnek be egyes támogatásoknál

Infostart / MTI

Az aszály miatt könnyítéseket vezetnek be az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) és az Ökológiai gazdálkodás (ÖKO) támogatási felhívásainál – jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Hozzátette: a változtatások célja, hogy a gazdálkodók az aszály okozta nehézségek ellenére is teljesíthessék támogatási vállalásaikat.

Példaként említette, hogy az aszály miatt a Magyar Államkincstár által elismert vis maior események nem számítanak bele a három alkalom utáni kizárási szabályba. Ez az AKG- és az ÖKO-támogatást is érinti.

A zöldtrágyázásban az AKG keretében a 2026. július 1. és szeptember 1. között elvetett, de az aszály miatt meghiúsult másodvetések is teljesített zöldtrágyázásnak minősülnek, akkor is, ha a növényeket nem dolgozták be a talajba.

Rugalmasabb szabályok lépnek életbe a vetésszerkezetnél ismertetése szerint: az AKG-ban, ha az aszály miatt egy területet pihentetni kellett, az előírások ellenőrzésekor az aszály előtt főnövényként bejelentett hasznosítást veszik figyelembe, amennyiben a gazdálkodó a vis maior kérelmében a feltételeknek megfelelően jelölte meg a területet.

A részletes szabályok és a módosított felhívások a Közös Agrárpolitika hivatalos oldalán (kap.gov.hu) érhetők el.

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Kezdőlap    Belföld    Bóna Szabolcs: az aszály miatt könnyítéseket vezetnek be egyes támogatásoknál

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