Így változik a kórházban hagyott csecsemők sorsa a módosított gyermekvédelmi törvény szerint

A kórházban hagyott gyermekek sorsa évek óta foglalkoztatja a mindenkori kormányt. 2024 februárjában Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterként az InfoRádió kérdésére ezt mondta egy Kormányinfón:
„A cél nyilván az lenne, hogy mindenki szülje meg a gyermekét és utána még akkor se oltsa ki az életét, ha egyébként nem kíván róla gondoskodni. Hogy ehhez milyen jogszabályi módosításokra van szükség, az a szaktárca, a Belügyminisztérium, az egészségügyi államtitkárság illetékessége.”
2024 nyarán az Orbán-kormány úgy döntött, hogy egy kórházban hagyott csecsemő örökbe fogadható, ha a szülei hat hétig nem jelentkeznek érte. Ugyanazon év decemberében az Országgyűlésben az LMP képviselője, Kanász-Nagy Máté elpanaszolta, hogy nem kapott választ a kormányzattól az érintett kisbabák számáról:
„Mind a Belügyminisztérium, mind pedig az Okfő azt a tájékoztatást adta a napokban az én hivatalos közérdekű adatkérésemre, hogy nem rendelkeznek adatokkal, nem összesítik ezeket az adatokat, tehát nem tudnak tájékoztatást adni.”
Az egészségügyért akkor a Belügyminisztérium felelt, a tárca parlamenti államtitkára pedig Rétvári Bence volt, ő adott választ Kanász-Nagy Máténak:
„2024. szeptember 30-i adatokat tudok önnek mondani, addig 31 kórházban indult el örökbefogadási eljárás gyerekek esetében. 2024. október 24-ig hét gyermek örökbefogadási eljárása már lezárult. Bízunk benne, hogy ezek a számok fognak emelkedni, és akkor minden gyermek már örökbefogadó szülőhöz tud kerülni, akikről a saját szülei nem gondoskodnak.”
A gyorsított örökbefogadás dacára a Tisza-kormány megörökölte ezt a problémát.
Az InfoRádió idén augusztusban arról számolt be, hogy Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter célvizsgálatot rendelt el a kórházban ragadt gyermekek ügyében.
„Országos szinten több mint 320 gyermek rekedt kórházakban, átlagosan több mint 105 napot töltenek itt. Ez tarthatatlan” – fogalmazott.
Idén szeptemberben Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója arról beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy még mindig sok ilyen gyerek van a kórházakban.
„Én jómagam sokszor felmentem az osztályra. Nálunk a szokásosnál egy picivel lehet, hogy néha több csecsemő van, szívszorító őket látni.
Ezek a kis manók, akik ott fekszenek az ágyban, nagyon várják, hogy egy szerető családba kerüljenek, és ezt ezerrel kellene szerintem támogatni.”
Ilyen előzmények után módosította a gyermekvédelmi törvényt most a tiszás többségű Országgyűlés. Ennek értelmében
- amint egy gyermeknek egészségügyi okokból már nem kell kórházban tartózkodnia, a gyámhatóságnak legfeljebb 8 napon belül el kell készítenie a teljes gyermekvédelmi helyzetfelmérést, és a hozzá tartozó intézkedési tervet.
- Az eljárás során elsőként azt ellenőrzik, hogy a csecsemő visszakerülhet-e a vér szerinti szüleihez.
- Ha ők nem tudják vagy nem akarják hazavinni a gyermeket, a hatóság megvizsgálja, hogy van-e olyan rokon vagy hozzátartozó, aki vállalja a nevelését.
- Amennyiben a családon belül nem megoldható a gyermek elhelyezése, a gyámhatóságnak azonnal intézkednie kell a csecsemő nevelőszülői vagy otthont nyújtó ellátásba vételéről,
- valamint ezzel párhuzamosan az örökbefogadási eljárás előkészítéséről.
A cikk Herczeg Zsolt összeállítása alapján készült.