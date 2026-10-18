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Newborn baby boy sleeping in his crib, his mothers hand holding his little hand.
Nyitókép: mmpile/Getty Images

Így változik a kórházban hagyott csecsemők sorsa a módosított gyermekvédelmi törvény szerint

Infostart / InfoRádió

Évente több száz csecsemőt hagynak ott a szüleik a kórházakban, és ezek a kisbabák egészségesek, az életük első száz napját mégis egy kórteremben, család nélkül kell eltölteniük. A problémát már az előző kormány is igyekezett orvosolni, az új Országgyűlés most ismét törvényt módosított a sorsukra hagyott újszülöttek megmentése érdekében.

A kórházban hagyott gyermekek sorsa évek óta foglalkoztatja a mindenkori kormányt. 2024 februárjában Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterként az InfoRádió kérdésére ezt mondta egy Kormányinfón:

„A cél nyilván az lenne, hogy mindenki szülje meg a gyermekét és utána még akkor se oltsa ki az életét, ha egyébként nem kíván róla gondoskodni. Hogy ehhez milyen jogszabályi módosításokra van szükség, az a szaktárca, a Belügyminisztérium, az egészségügyi államtitkárság illetékessége.”

2024 nyarán az Orbán-kormány úgy döntött, hogy egy kórházban hagyott csecsemő örökbe fogadható, ha a szülei hat hétig nem jelentkeznek érte. Ugyanazon év decemberében az Országgyűlésben az LMP képviselője, Kanász-Nagy Máté elpanaszolta, hogy nem kapott választ a kormányzattól az érintett kisbabák számáról:

„Mind a Belügyminisztérium, mind pedig az Okfő azt a tájékoztatást adta a napokban az én hivatalos közérdekű adatkérésemre, hogy nem rendelkeznek adatokkal, nem összesítik ezeket az adatokat, tehát nem tudnak tájékoztatást adni.”

Az egészségügyért akkor a Belügyminisztérium felelt, a tárca parlamenti államtitkára pedig Rétvári Bence volt, ő adott választ Kanász-Nagy Máténak:

„2024. szeptember 30-i adatokat tudok önnek mondani, addig 31 kórházban indult el örökbefogadási eljárás gyerekek esetében. 2024. október 24-ig hét gyermek örökbefogadási eljárása már lezárult. Bízunk benne, hogy ezek a számok fognak emelkedni, és akkor minden gyermek már örökbefogadó szülőhöz tud kerülni, akikről a saját szülei nem gondoskodnak.”

A gyorsított örökbefogadás dacára a Tisza-kormány megörökölte ezt a problémát.

Az InfoRádió idén augusztusban arról számolt be, hogy Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter célvizsgálatot rendelt el a kórházban ragadt gyermekek ügyében.

„Országos szinten több mint 320 gyermek rekedt kórházakban, átlagosan több mint 105 napot töltenek itt. Ez tarthatatlan” – fogalmazott.

Idén szeptemberben Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója arról beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy még mindig sok ilyen gyerek van a kórházakban.

„Én jómagam sokszor felmentem az osztályra. Nálunk a szokásosnál egy picivel lehet, hogy néha több csecsemő van, szívszorító őket látni.

Ezek a kis manók, akik ott fekszenek az ágyban, nagyon várják, hogy egy szerető családba kerüljenek, és ezt ezerrel kellene szerintem támogatni.”

Ilyen előzmények után módosította a gyermekvédelmi törvényt most a tiszás többségű Országgyűlés. Ennek értelmében

  • amint egy gyermeknek egészségügyi okokból már nem kell kórházban tartózkodnia, a gyámhatóságnak legfeljebb 8 napon belül el kell készítenie a teljes gyermekvédelmi helyzetfelmérést, és a hozzá tartozó intézkedési tervet.
  • Az eljárás során elsőként azt ellenőrzik, hogy a csecsemő visszakerülhet-e a vér szerinti szüleihez.
  • Ha ők nem tudják vagy nem akarják hazavinni a gyermeket, a hatóság megvizsgálja, hogy van-e olyan rokon vagy hozzátartozó, aki vállalja a nevelését.
  • Amennyiben a családon belül nem megoldható a gyermek elhelyezése, a gyámhatóságnak azonnal intézkednie kell a csecsemő nevelőszülői vagy otthont nyújtó ellátásba vételéről,
  • valamint ezzel párhuzamosan az örökbefogadási eljárás előkészítéséről.

A cikk Herczeg Zsolt összeállítása alapján készült.

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