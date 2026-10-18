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Egy lángoló nappali.
Nyitókép: Getty Images/inhauscreative

Kigyulladt egy soproni lakás, halottak is vannak

Infostart / MTI

Ketten meghaltak vasárnap egy soproni társasházi lakásban, ahol tűz ütött ki – közölte a térség országgyűlési képviselője a tűzoltóság tájékoztatására hivatkozva a Facebook-oldalán.

Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt), az Országgyűlés alelnöke bejegyzésében a IV. László király utcában történtekről azt írta, két ember életét vesztette, a hatóságok továbbra is vizsgálják a tűzeset okát.

A tűz nem volt nagy kiterjedésű, így másokat nem veszélyeztetett – tette hozzá, részvétét kifejezve minden érintettnek, hozzátartozónak.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a soproni lakás konyhájában a konyhabútor és az ajtókeret égett. Az ingatlan füsttel telítődött. A lángokat a helyi hivatásos tűzoltók oltották el, a helyszínre érkezett a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

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