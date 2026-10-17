Érkezem – Orbán Viktor is elindul a DPK-táborba

A Fidesz és a KDNP politikusainak, valamint a jobboldali holdudvarnak részvételével zajlik a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos tábora a lakiteleki Hungarikum Ligetben. A szombati panelbeszélgetéseken éles kritikák érték a Tisza-kormányt. Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum korábbi főigazgatója kijelentette: a jelenlegi államapparátus feljelentésekkel és a politikai ellenfelek megfélemlítésével foglalkozik, miközben Magyar Pétert „stand-uposként kormányzó” miniszterelnöknek nevezte. A történész hangsúlyozta, a jobboldalnak a digitális térben kell teret foglalnia, hogy a következő választásokat megnyerhessék.

Bóka János frakcióvezető beszédében a külpolitikát és a gazdasági intézkedéseket bírálta. Állítása szerint a kormány 2,5 milliárd euró uniós forrás reményében feladta a korábbi gyermekvédelmi törvényt, és olyan engedményeket tett Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán, amelyek rontják a kárpátaljai magyarok helyzetét. Szóba került a volt kormánypárti politikusok letartóztatása is, amit az ellenzéki vezető politikai boszorkányüldözésnek tart, utalva Varga-Bajusz Veronika börtönből küldött üzenetére. Bóka a várható belpolitikai lépések kapcsán a rezsicsökkentés kivezetésére és a lakosságot terhelő új adóintézkedésekre is figyelmeztetett.

A Fidesz jelenti a biztos pontot a magyar politikában, az elmúlt négy évtizedben a magyarok mindig számíthattak a pártra - mondta Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő a digitális polgári körök első országos táborában, a lakiteleki Hungarikum Ligetben zajló kétnapos közéleti, kulturális és közösségi rendezvényen.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy miként értékelhető a jelenlegi politikai helyzet és a Fidesz szerepe, azt mondta: április 12-e azt mutatta meg, hogy "a politikai verseny visszatért a magyar közéletbe". A jobboldali közösség már átélt súlyos vereségeket 1994-ben, 2002-ben és 2006-ban is, de ezekből a helyzetekből mindig fel tudott állni - jegyezte meg.

A rendezvény csúcspontjaként Orbán Viktor is felszólal: a pártelnök, aki a digitális polgári körök megalapítását 2025-ben éppen azért kezdeményezte, hogy a „szétrombolás kultúrájának” ellenpontot képezzen, nemrég egy rövid üzenetben jelezte érkezését a helyszínre.