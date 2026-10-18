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Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k), Kacsoh Dániel újságíró, történész és Futó Boglárka, a Hír TV szerkesztõ-riportere a Körön belül, tabuk nélkül Orbán Viktorral címmel rendezett beszélgetésen az I. Országos DPK Tábor, a Digitális Polgári Körök közösségének rendezvényén a lakiteleki Hungarikum Ligetben, a Kárpátia rendezvényházban 2026. október 18-án.
Nyitókép: Ujvári Sándor

Orbán Viktor: ma rombolás zajlik, és nem tudni, lesz-e ebből valaha építkezés

Infostart / MTI

Az elmúlt 16 év kormányzati eredményeinek rombolásával vádolta a Tisza-kormányt Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap Lakiteleken, a digitális polgári körök (DPK) első országos táborában, hozzátéve: jelenleg nem látszik, lesz-e a rombolásból valaha építkezés.

A volt miniszterelnök a lakiteleki Hungarikum Ligetben zajló kétnapos rendezvény zárónapján tartott beszélgetésen azt mondta: „ma a rombolás zajlik", amit a korábbi kormány létrehozott az elmúlt 16 évben, „azt mind rombolják", és „komoly ember" nem tudja megmondani ebben a pillanatban, hogy ebből lesz-e valaha is építkezés, csak azt tudja mondani, hogy ma ilyen nincs, és nem is lát erre vonatkozó terveket.

Orbán Viktor a Fideszt nagy történelmi kormányzó pártnak nevezte, szerinte ugyanakkor a Tisza Párt „egyelőre csak egy múló jelenség". Hozzátette, a Tiszából is lehet nagy történelmi kormányzópárt, ha megcsinálja, amit Fidesz: új szellemi alapot teremt, és azon történelmi rekordot jelentő gazdasági teljesítményt mutat be. Bár még csak öt hónapja vannak kormányon, ő jelenleg nem ezt, hanem a rombolást látja – jegyezte meg.

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Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: ma rombolás zajlik, és nem tudni, lesz-e ebből valaha építkezés

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