Orbán Viktor: ma rombolás zajlik, és nem tudni, lesz-e ebből valaha építkezés

A volt miniszterelnök a lakiteleki Hungarikum Ligetben zajló kétnapos rendezvény zárónapján tartott beszélgetésen azt mondta: „ma a rombolás zajlik", amit a korábbi kormány létrehozott az elmúlt 16 évben, „azt mind rombolják", és „komoly ember" nem tudja megmondani ebben a pillanatban, hogy ebből lesz-e valaha is építkezés, csak azt tudja mondani, hogy ma ilyen nincs, és nem is lát erre vonatkozó terveket.

Orbán Viktor a Fideszt nagy történelmi kormányzó pártnak nevezte, szerinte ugyanakkor a Tisza Párt „egyelőre csak egy múló jelenség". Hozzátette, a Tiszából is lehet nagy történelmi kormányzópárt, ha megcsinálja, amit Fidesz: új szellemi alapot teremt, és azon történelmi rekordot jelentő gazdasági teljesítményt mutat be. Bár még csak öt hónapja vannak kormányon, ő jelenleg nem ezt, hanem a rombolást látja – jegyezte meg.