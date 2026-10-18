Rétvári Bence: online petíciót indít a KDNP a "gendertörvény" ellen

Rétvári Bence a Facebook-oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, az európai sajtóban Magyar Péter miniszterelnök "a genderküzdelem hősévé" vált.

A törvénymódosítás kapcsán közölte: nem telt bele egy nap és már megjelentek „a Soros-szervezetek által támogatott genderszervezetek" az iskolákban, és pályaorientációs napnak álcázott módon "genderképzést" tartottak alsós gyereknek úgy, hogy erről a szülők semmit nem tudtak, ehhez a szülők nem járultak hozzá.

A politikus szóvá tette, hogy az érintett emberi jogi szervezet még a gyerekek fényképét is kitette a „saját szivárványos oldalára", szintén a szülők tudta és beleegyezése nélkül.

Lépni kell, össze kell fogni, közösen kell tiltakozni – jelentette ki a KDNP frakcióvezetője, aki jelezte: online petíciót indítanak a peticio.kdnp.hu oldalon.