Facebook-posztjában azt írta: a Tisza már a választások előtt világossá tette, hogy fenntartják a szigorú határvédelmet és a migrációs szabályozást. Ezen kívül még két lényeges különbséget emelt ki az előző kormánnyal szemben.
Magyar Péter fontos bejelentést tett a közösségi oldalán
Magyar Péter miniszterelnök a határvédelemmel és a migrációval kapcsolatban fogalmazott meg egy fontos állítást.
Orbán Viktor: ma rombolás zajlik, és nem tudni, lesz-e ebből valaha építkezés
sport a tévébenFoci, tenisz, kerékpár és más is lesz ma
Súlyos zavargások Franciaországban és más európai államokban – Percről percre követjük az eseményeket
Vasárnap Franciaország a szombati erőszakos tüntetések következményeivel szembesül: egy demonstráló meghalt, több száz rendőr megsérült, és több mint 1800 embert őrizetbe vettek. Több nagyvárosban fosztogatások és gyújtogatások voltak, Limoges történelmi városházája nagyrészt megsemmisült, Emmanuel Macron pedig országos beszédet jelentett be. A zavargásokra Donald Trump és Giorgia Meloni is reagált, miközben Belgiumban, Olaszországban, Portugáliában és Albániában is folytatódtak a társadalmi feszültségekhez kapcsolódó megmozdulások. Ebben a cikkünkben percről percre követjük a vasárnapi eseményeket.
Ide menekítik most a pénzüket az élelmes magyarok: nagyot ment a magyar tőzsde
Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Four killed and dozens seriously injured in major fire at Canadian military base, Carney says
Prime Minister Mark Carney says it's "one of the worst tragedies" for the military in peacetime.