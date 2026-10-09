Háromezer helyettesítő tanárt küldenek az iskolákba a tiltakozások miatt Franciaországban

A következő órákban és napokban háromezer helyettesítő tanár érkezik azokba az intézményekbe, amelyek helyzete nagyon problémásnak mondható", azaz mintegy ötszáz gimnáziumba – jelentette be Edouard Geffray oktatási miniszter a TF1 kereskedelmi televízió esti híradójában.

„Több százezer órányi túlórapénzt is rendelkezésre bocsátunk az igazgatók számára, hogy lehetővé tegyék a rövid távú helyettesítéseket az önkéntes tanárok számára” – tette hozzá.

Az oktatási tárca által megnyitott platformra az elmúlt napokban 66 ezer javaslat és kérés érkezett az iskolásoktól.

Sébastien Lecornu miniszterelnök az X közösségi oldalon bejelentette, hogy „a kormány módosításokat terjeszt be a 2027-es költségvetési törvénytervezethez, hogy a középiskolások egyes javaslatait konkrét intézkedésekké alakítsa, elsősorban a helyettesítésekkel kapcsolatban”.

A belügyminisztérium összesítése szerint csütörtökön országszerte 71 500-an tüntettek, ebből 24 500-an Párizsban. A szervezők szerint 130 ezren tiltakoztak.

Az előző országos tüntetésen, kedden a hatóságok szerint 266 ezren, a szervezők szerint 450 ezren vettek részt a megmozdulásokon.

A belügyminisztérium azt is közölte, hogy az iskolafoglalásokban és a tanintézmények körüli akciókban – amelyekhez egyre több felsőoktatási intézmény csatlakozott – 55 ezren vettek részt, s közülük csak néhányan csatlakoztak a felvonulásokhoz.

Az állami fenntartású 3400 középiskola közül már csak 157-ben szünetelt a tanítás a keddi 891-hez képest, azaz a tanintézmények 96 százaléka ismét nyitva van az oktatási minisztérium szerint.

A rendőrség szerint

csütörtökön viszont nőtt az erőszakos cselekmények száma, 504 rendbontót állítottak elő, 48 rendfenntartó megsérült. A párizsi tüntetést követően a Bastille téren az esti órákban heves összecsapások voltak:

körülbelül húsz, úgynevezett black blocs csoportba szerveződő demonstráló utcakövekkel és köztéri berendezésekkel dobálta a rendőröket, akik vízágyukkal és könnygázzal válaszoltak.

„Amíg nem lesz 10 milliárd euró az asztalon, folytatjuk a mozgósítást” – mondta Sabrine Kharbach, a Diákunió szóvivője, közvetlenül azelőtt, hogy a középiskolás diákok két másik fő szervezetének képviselőivel együtt fogadta az oktatási miniszter.

A diák- és szakmai szakszervezetek

október 13-ra hirdették meg a harmadik hete tartó tiltakozás következő országos demonstrációját.

Az országos mozgalommá nőtt tiltakozás szeptember közepén kezdődött párizsi elővárosi gimnáziumok blokádjaival. A tiltakozók kifogásolják a lerobbant infrastruktúrát, a túlzsúfoltságot, a tanárhiányt, elsősorban a hátrányosabb helyzetű elővárosokban.

Roland Lescure gazdasági miniszter kiemelte, hogy a várható megszorítások ellenére van hely a sürgős ügyeknek a költségvetési tervezetben. Az oktatás a francia költségvetésben a második terület, amely jövőre emelésre számíthat a védelmi költségvetés mellett: 1,4 százalékos növekedésre, 90,4 milliárd euróra.