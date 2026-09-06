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Tûzoltók és mentõalakulatok tagjai egy izraeli rakétatámadás következtében összedõlt lakóház romjai között Bejrútban 2026. március 18-án. A libanoni fõvárost hajnalban ért izraeli légitámadásokban legkevesebb hatan életüket vesztették és 24-en megsebesültek. Az Irán elleni amerikai-izraeli háború február 28-i kezdete után kiújultak az Izrael és az Irán-barát libanoni síita szervezet, a Hezbollah közötti harcok.
Nyitókép: MTI/AP/Huszein Malla

Történelmi épületet támadott Izrael, sok a halott

Infostart / MTI

Legkevesebb négy ember meghalt és húszan megsebesültek izraeli támadások következtében a dél-libanoni Nabatije térségében - jelentette az NNA libanoni állami hírügynökség.

Nabatije városát légitámadás érte, amelynek célpontja egy történelmi épület volt. Az épület korábban étteremként működött, és teljesen megsemmisült.

A támadás hatalmas károkat okozott a település regionális pénzügyi és mezőgazdasági hivatalaiban, amelyek a célba vett épület mellett működtek. Az irodák megrongálódtak, az ablakok és ajtók betörtek, az iratok és papírok pedig mindenfelé szétszóródtak. A támadás helyszínét körülvevő több tucat üzlet és kávézó is megrongálódott.

Korábban az izraeli hadsereg közölte, hogy a Hezbollah libanoni síita szervezet dróntámadást hajtott végre izraeli katonák ellen Dél-Libanonban. Az izraeli hadsereg katonái az egyik drónt lelőtték. A katonák közül senki sem sebesült meg. Az eset súlyos megsértését jelenti az Izrael és Libanon közötti tűzszüneti megállapodásoknak - közölte a katonaság.

A ynet izraeli hírportál biztonsági forrásokra hivatkozva közölte, hogy Nabatije egykori kórháza, amelyre szintén csapást mértek, már nem működött egészségügyi intézményként, és a Hezbollah bázisként használta.

Fotónk Bejrútban készült.

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