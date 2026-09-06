Történelmi épületet támadott Izrael, sok a halott

Nabatije városát légitámadás érte, amelynek célpontja egy történelmi épület volt. Az épület korábban étteremként működött, és teljesen megsemmisült.

A támadás hatalmas károkat okozott a település regionális pénzügyi és mezőgazdasági hivatalaiban, amelyek a célba vett épület mellett működtek. Az irodák megrongálódtak, az ablakok és ajtók betörtek, az iratok és papírok pedig mindenfelé szétszóródtak. A támadás helyszínét körülvevő több tucat üzlet és kávézó is megrongálódott.

Korábban az izraeli hadsereg közölte, hogy a Hezbollah libanoni síita szervezet dróntámadást hajtott végre izraeli katonák ellen Dél-Libanonban. Az izraeli hadsereg katonái az egyik drónt lelőtték. A katonák közül senki sem sebesült meg. Az eset súlyos megsértését jelenti az Izrael és Libanon közötti tűzszüneti megállapodásoknak - közölte a katonaság.

A ynet izraeli hírportál biztonsági forrásokra hivatkozva közölte, hogy Nabatije egykori kórháza, amelyre szintén csapást mértek, már nem működött egészségügyi intézményként, és a Hezbollah bázisként használta.

Fotónk Bejrútban készült.