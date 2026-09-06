ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.52
usd:
312.15
bux:
147747.91
2026. szeptember 6. vasárnap Zakariás
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ulrich Siegmundnak, az Alternatíva Németországnak (AfD) párt listavezetõjének a választási plakátja egy épület falán a németországi Ascherslebenben 2026. szeptember 1-jén. A szász-anhalti tartományi választásokat szeptember 6-án tartják.
Nyitókép: Matthias Schrader

Eljöhetett a radikális jobboldal napja Németországban

Infostart

Vasárnap tartományi parlamenti választást tartanak a mintegy 2,1 millió lakosú Szász-Anhaltban. Bár a voksolás alapesetben elsősorban a helyi és a német belpolitika követőit érdekelné, a nemzetközi figyelem most mégis erre a tartományra fókuszál. A választás tétje ugyanis túlmutat a regionális kereteken: nem az a kérdés, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) szerzi-e meg a legtöbb képviselői helyet, hanem az, hogy eléri-e az abszolút többséget, vagy a többi párt összefogásával megakadályozható-e az első AfD-s tartományi miniszterelnök megválasztása.

A felmérések szerint a tartományban jelenleg kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) jelentősen elmarad az AfD mögött, miközben Friedrich Merz kancellár népszerűsége (15 százalék körül van) annyira alacsony, hogy jelenléte a kampányban sem kapott központi szerepet. Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök a voksolás előtt a demokrácia és a jogállamiság védelmére hívta fel a figyelmet, kijelentve: a gyűlöletre és a kirekesztésre nem lehet jövőt építeni.

A szövetségi politikára is áthat a tartományi eredmény

A német alaptörvény értelmében a tartományok jelentős önálló hatáskörrel bírnak: saját igazságszolgáltatási, oktatási és rendőrségi rendszerük van, a lakosság pedig a mindennapi életét közvetlenül érintő kérdésekben helyben dönt.

Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában kiemelte: a tartományi választások egyúttal fontos jelzésértékkel is bírnak a szövetségi politika teljesítményéről. A 16 tartomány kormányainak képviselői ülnek a 69 fős szövetségi tanácsban (Bundesrat), így a tartományi vezetésnek közvetlen beleszólása van a berlini törvényhozásba is.

Paktum a baloldallal és a kancellár pozíciója

A szakértő rámutatott, hogy a CDU a hatalom megtartása érdekében készként mutatkozik a baloldali pártokkal való együttműködésre, fenntartva a tűzfalat az AfD-vel szemben. Ez a stratégia ugyanakkor tovább erodálhatja a Kereszténydemokrata Unió saját szavazóbázisát, amelynek jelentős része az utóbbi időben a jobb- és a baloldali pártokból is az AfD felé tolódott el.

A szövetségi kancellár pozícióját illetően Bauer Bence több lehetséges forgatókönyvet vázolt fel:

Előrehozott választás: Ehhez a kancellárnak bizalmi szavazást kellene kérnie maga ellen a Bundestagban. Ennek átfutása nagyjából hat hónapot venne igénybe, ami a szakértő szerint politikai vakvágányt jelentene.

A kancellár lemondása: Ebben az esetben záros határidőn belül új jelöltet kellene választani, ám a folyamat lezárásáig a kormányfő csak ügyvezetői minőségben maradna a helyén.

Konstruktív bizalmatlansági indítvány: A Bundestag a kancellár leváltásával egyidejűleg új kormányfőt választhatna, erre azonban a német történelemben eddig egyetlen alkalommal, 1982-ben volt példa. Elemzői álláspont szerint az ellenzéki és koalíciós pártok eltérő érdekei miatt erre jelenleg kicsi az esély.

A hatalomtechnikai akadályok és az AfD stratégiája

Bár az AfD a mérések szerint magabiztosan vezet Szász-Anhaltban, az arányos választási rendszer miatt koalíciós partnerek nélkül nem tudna kormányt alakítani, amennyiben nem szerzi meg a szavazatok több mint felét. Mivel a többi parlamenti párt elzárkózik tőlük, a 40 százalék, – sőt már 42 százalékot is mértek az AfD-nak az utóbbi napokban – körüli eredmény sem feltétlenül elegendő a hatalomra jutáshoz.

Bauer Bence szerint az AfD stratégiája kettős: egyrészt igyekeznek felmutatni a kormányzóképes, konszolidált arcukat – különösen a fiatalabb választók körében népszerű közösségi médiás jelenlétükre építve –, másrészt kivárásra játszanak a hagyományos pártrendszer gyengülése közepette.

A szász-anhalti választás eredménye így nemcsak a tartomány elkövetkező öt évét határozza meg, hanem alapvető hatással lehet a teljes német szövetségi politikai berendezkedésre is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Eljöhetett a radikális jobboldal napja Németországban

németország

választás

afd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Eljöhetett a radikális jobboldal napja Németországban

Eljöhetett a radikális jobboldal napja Németországban
Vasárnap tartományi parlamenti választást tartanak a mintegy 2,1 millió lakosú Szász-Anhaltban. Bár a voksolás alapesetben elsősorban a helyi és a német belpolitika követőit érdekelné, a nemzetközi figyelem most mégis erre a tartományra fókuszál. A választás tétje ugyanis túlmutat a regionális kereteken: nem az a kérdés, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) szerzi-e meg a legtöbb képviselői helyet, hanem az, hogy eléri-e az abszolút többséget, vagy a többi párt összefogásával megakadályozható-e az első AfD-s tartományi miniszterelnök megválasztása.
 

Üzent a német elnök az AfD várható győzelme előtt

VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez az iparág lehet régiónk nagy versenyképességi esélye

Ez az iparág lehet régiónk nagy versenyképességi esélye

Közép- és Kelet-Európa rendelkezik egy olyan erőforrással, amelyre Európa jövőbeli bioökonómiája épülhet: a biomasszával. A kérdés az, hogy a régió nyersanyag-exportőr marad-e, vagy képes lesz tudásra, innovációra és magas hozzáadott értékű feldolgozásra épülő gazdasági pályára állni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rangadók vasárnapja a pályákon: Fradi-Újpest és Arsenal-Chelsea is lesz ma

Rangadók vasárnapja a pályákon: Fradi-Újpest és Arsenal-Chelsea is lesz ma

Fradi-Újpest és Arsenal-Chelsea a nap focicsemegéi, de emellett is mutatjuk a teljes mai menetrendet.

BBC
Business Sport Travel Science
US envoys set for Ukraine talks after meeting Putin in Russia

US envoys set for Ukraine talks after meeting Putin in Russia

It will be the first trip by Steve Witkoff and Jared Kushner, Trump's top negotiators, to Kyiv.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 6. 08:16
Itt vanak az amerikai békeelképzelések, Moszkva biztatóan reagált rájuk
2026. szeptember 6. 07:28
Huszonegy halott miután szakadékba zuhant egy busz
×
×