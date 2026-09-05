Demonstrációt tartottak a Kossuth téren a Tisza-kormány ellen

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A „Ne féljetek 2.0” néven meghirdetett eseményt a szervezők nem klasszikus tüntetésként, hanem interaktív közösségi workshop és demonstráció keverékeként harangozták be. A résztvevőknek lehetőségük volt kétperces felszólalásokat küldeni a szervezőknek.

Az esemény szervezői között volt a KözTér, Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője, Skrabski Fruzsina dokumentumfilmes, Huth Gergely, a Pesti Srácok korábbi főszerkesztője, Renge Zsolt fővárosi fideszes politikus, valamint a CitizenGO, Kohán Mátyás, Szabó László és Kurucz Dániel is.

Bár az esemény Facebook-oldalán előzetesen több mint 1300-an jelezték részvételüket, az Index tudósítása szerint végül néhány százan gyűltek össze a Kossuth téren a kezdésre. Később egyre többen érkeztek a Parlament elé.

A felszólalók elsősorban a Tisza-kormány politikáját bírálták. Dezse-Zelenka Dóra influenszer szerint Magyar Péter célja, hogy egymás ellen fordítsa a magyarokat. Azt mondta, „meg kell fogni még egy magyar kezét, terjeszteni kell a józan hangot”, mert szerinte csak így lehet visszafoglalni az országot.

Budapest, 2026. szeptember 5. Dezse-Zelenka Dóra jobboldali újságíró és politikai influenszer a Ne féljetek! 2.0 címmel tartott kormányellenes tüntetésen Budapesten a Kossuth téren 2026. szeptember 5-én. MTI/Máthé Zoltán

Az eseményt pártpolitikamentesnek hirdették, ennek ellenére felszólalt Szabó László újbudai fideszes önkormányzati képviselő is, aki arról beszélt, hogy demokratikus Magyarországon szeretne élni. Mónus Benjámin, a Jövőépítő Fiatalok DPK alapítója szerint egy olyan országot kell építeni, ahol az emberek meghallgatják egymást, a szélsőségek pedig zsákutcát jelentenek.

Dezse Balázs a kormány energetikai politikáját bírálta, míg Huth Gergely publicista a Zsolti bácsi ügyet említette. Szerinte a Tisza erre építette a kampányát, majd úgy fogalmazott: „Eljön a revans ideje, a valódi elszámoltatás, hamarabb, mint gondolnánk.”

Skrabski Fruzsina, az egyik szervező rövid felszólalásában arról beszélt, hogy az emberek április 12-én a békére szavaztak. Elmondta azt is, hogy több tiszás ismerősét meghívta a rendezvényre, de sajnálatára egyikük sem érkezett meg.

Budapest, 2026. szeptember 5. Szabó László, Újbuda fideszes önkormányzati képviselõje a Ne féljetek! 2.0 címmel tartott kormányellenes tüntetésen Budapesten a Kossuth téren 2026. szeptember 5-én. MTI/Máthé Zoltán

Ezután Ábrahám Róbert lépett színpadra, aki szerint sokkal többen lennének a Kossuth téren, ha nem lennének ekkora viták a jobboldalon. Úgy fogalmazott, Magyarország „szellemi megszállás” alatt áll, ezért minden nemzeti érzelmű magyarra szükség van, és ígéretet tett arra is, hogy ennek jegyében rendezi kapcsolatát mindenkivel.

„Eljön majd az idő, amikor nekünk kell újjáépíteni Magyarországot, és azt, ami marad belőle. Nekünk kell begyógyítani a sebeket” – mondta az újságíró, aki szerint nem a gyűlölet útján kell továbbmenniük. Arról is beszélt, hogy nem ért egyet azzal, hogy a rendezvényen buli is van, szerinte ugyanis most nem az ünneplésnek, hanem a munkának és az alázatnak van itt az ideje.

Az eseményen az előzetesen meghirdetett interaktív program keretében civilek is színpadra állhatnak – többen éltek is a lehetőséggel –, hogy elmondják véleményüket.

Teleki Béla, a CitizenGo vezetője a kormány első száz napjáról kérdezte a tömeget, amely a felszólítására gyakorlatilag nullára értékelte az időszakot. „A miniszterelnökről nem kívánok beszélni, mert annyira jelentéktelen figurának tartom” – mondta. Teleki szerint a tüntetés napjával elkezdődött a nemzet egyesítése, amelynek végén szerinte ők fognak győzni.

Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője arról beszélt, hogy „működő és emberséges országra” ébredtek, miután a Tisza Párt közlése szerint feljelentette a Bűnvadászokat. A tömeg erre „Bűnvadászok, Bűnvadászok!” skandálásba kezdett. Horváth szerint mindez annak a jele, hogy a hazafias szervezetek a jövőben vegzatúrának lehetnek kitéve. „Nyitok mindenki felé, aki az Isten, haza, család értékekkel együtt tud érteni, a többit meg majd értelmesen megbeszéljük” – üzente az Index tudósítása szerint.