ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.52
usd:
312.15
bux:
147747.91
2026. szeptember 5. szombat Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök újságírókhoz beszél, miután rendeletet írt alá a Kanadával közös Ontario-tó átnevezésérõl Amerika-tóvá a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. augusztus 27-én. A rendelet azonnali hatállyal lépteti életbe a névváltoztatást, és a belügyminisztériumot, valamint az Egyesült Államok hivatalos földrajzi helyeket és neveket tartalmazó adatbázisát is utasítja a név megváltoztatására.
Nyitókép: MTI/EPA/Washington Post pool/Al Drago

Donald Trump béketerve Moszkvába, majd Kijevbe érkezik

Infostart / MTI

Béketervvel utaznak Moszkvába majd Kijevbe a Egyesült Államok küldöttei a hétvégén – erősítette meg Donald Trump amerikai elnök.

Az elnök a Fehér Házban újságíróknak elmondta, hogy Steve Witkoff békemissziókért felelős különleges elnöki megbízott és Jared Kushner főtárgyaló, az elnök veje először Moszkvába, majd Kijevbe utazik, ahol a háború lezárására kidolgozott tervet mutatják be az orosz és az ukrán félnek.

Az amerikai tárgyalók útja várhatóan a jövő hét elejéig tart majd – derült ki a washingtoni tájékoztatásból.

Donald Trump egyetértett JD Vance alelnökkel az iráni helyzet megítélésében. Vance csütörtökön fehér házi sajtótájékoztatóján vitatta, hogy az Egyesült Államok és Irán között háború zajlana, mivel az amerikai állandó hadműveletek tavasszal véget értek.

Az elnök pénteken „katonai konfliktusként” értelmezte a jelenleg zajló fegyveres összecsapásokat, amelyeket amerikai szempontból jelentéktelennek nevezett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump béketerve Moszkvába, majd Kijevbe érkezik

moszkva

donald trump

kijev

béketerv

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hack Péter szerint így lehetne gyorsítani a magyar igazságszolgáltatáson

Hack Péter szerint így lehetne gyorsítani a magyar igazságszolgáltatáson

Felülvizsgálja a kormány a büntetőeljárások elhúzódásának okait. A miniszterelnök szerint a cél előkészíteni minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatást, ami rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora az InfoRádióban azt mondta: nemzetközi összehasonlításban nem kiemelkedően hosszúak a magyar perek, de lehetne gyorsítani rajtuk.
VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

Vegyes teljesítménnyel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, miközben a magyar részvénypiac gyengült, a vezető hazai részvények pedig eltérően teljesítettek. Az amerikai tőzsdéken szintén az eladók kerültek fölénybe. A befektetői hangulatra a vártnál jóval erősebb amerikai munkaerőpiaci adat is hatással van, amely az emelkedő olajárakkal és a kedvező beszerzésimenedzser-indexekkel együtt erősebb gazdasági képet rajzol. Mindez új megvilágításba helyezheti a Fed közelgő kamatdöntését, miközben a bérdinamika mérséklődése tompíthatja a munkaerőpiac felől érkező inflációs nyomást. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Láthatatlan gyilkos ellen védhetik meg gyermeküket a magyar szülők: teljesen ingyen van, de már nem sokáig

Láthatatlan gyilkos ellen védhetik meg gyermeküket a magyar szülők: teljesen ingyen van, de már nem sokáig

Szeptember 15-ig nyilatkozhatnak a hetedik osztályos diákok szülei arról, hogy igénylik-e gyermekük számára az ingyenes HPV elleni védőoltást.

BBC
Business Sport Travel Science
Mistrial declared in Lindsay Clancy murder case, after jury deadlocks

Mistrial declared in Lindsay Clancy murder case, after jury deadlocks

The mistrial now puts the murder case - and Clancy's future - in limbo as to whether she will be held criminally liable in the deaths of her three kids.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 4. 20:49
Aggódik a cseh belügyminiszter
2026. szeptember 4. 18:13
Világháborút vizionál az orosz hírszerző főnök
×
×