Donald Trump béketerve Moszkvába, majd Kijevbe érkezik

Az elnök a Fehér Házban újságíróknak elmondta, hogy Steve Witkoff békemissziókért felelős különleges elnöki megbízott és Jared Kushner főtárgyaló, az elnök veje először Moszkvába, majd Kijevbe utazik, ahol a háború lezárására kidolgozott tervet mutatják be az orosz és az ukrán félnek.

Az amerikai tárgyalók útja várhatóan a jövő hét elejéig tart majd – derült ki a washingtoni tájékoztatásból.

Donald Trump egyetértett JD Vance alelnökkel az iráni helyzet megítélésében. Vance csütörtökön fehér házi sajtótájékoztatóján vitatta, hogy az Egyesült Államok és Irán között háború zajlana, mivel az amerikai állandó hadműveletek tavasszal véget értek.

Az elnök pénteken „katonai konfliktusként” értelmezte a jelenleg zajló fegyveres összecsapásokat, amelyeket amerikai szempontból jelentéktelennek nevezett.