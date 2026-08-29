Súlyosan megrongálódott a székesegyház a viharok után Cremonában

A székesegyház északi homlokzata tornyának borítása leszakadt, a főhomlokzat rózsaablaka pedig megrongálódott. A városháza tetőzete leomlott – jelentette szombaton a RAI közszolgálati műsorközlő.

A 71 ezer lakosú város székesegyháza az egyik legkiemelkedőbb középkori templomépület Lombardiában.

Brescia város környékén médiajelentések szerint teniszlabda-nagyságú jégdarabok hullottak.

A Corriere della Sera című napilap szerint valamivel több mint tíz percen át tartott a vihar, utakat zártak el a kidőlt fák és a törmelékek, háztetők szakadtak le és legkevesebb 10 ezer gépkocsi rongálódott meg.

Negyvenhárom embert kellett kórházba szállítani a vihar okozta sérülésekkel,

akiket a jégeső, a lehullott törmelék és az erős széllökések sebesítettek meg. A jelentések szerint egyik sérült állapota sem súlyos.

Médiajelentések szerint péntek este Lombadia-szerte legalább háromszáz segélyhívás érkezett a tűzoltósághoz. Százhatvan tűzoltó egész éjjel dolgozott a kidőlt fák és a törmelék eltávolításán, biztosították a területet és segítséget nyújtottak a rászorulóknak.

A hatóságok szombaton folytatták a kárfelmérést és a helyreállítást.