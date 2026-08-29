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Alice Weidel, a szélsõjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt és frakció társelnöke német zászlót lenget a párt kongresszusán Erfurtban 2026. július 4-én.MTI/EPA/Hannibal Hanschke
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Ismét a legnépszerűbb német párt betiltását követelik

Infostart / MTI

Két befolyásos német politikus a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt „etno-nacionalista” szárnyainak betiltását sürgette pénteken, néhány nappal a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban tartandó választások előtt, amelyen a szélsőjobboldali párt első alkalommal kerülhet hatalomra.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung című német napilap vasárnapi kiadásában megjelenő közös írásában Boris Pistorius szociáldemokrata védelmi miniszter és Cem Özdemir, a délnyugat-németországi Baden-Württemberg zöldpárti miniszterelnöke megismételte a követelést, hogy korlátozzák jogi úton a bevándorlásellenes AfD-t négy keleti tartományban.

„Személyes meggyőződésünk alapján ismételten sürgetjük, hogy a lehető leghamarabb indítsák meg a párt betiltására irányuló eljárást, különös tekintettel az AfD egyértelműen etno-nacionalista tartományi tagozataira Türingiában, Szászországban, Szász-Anhaltban és Brandenburgban” – írta a két politikus.

A párt az elmúlt években rendkívüli népszerűségre tett szert, kihasználva a berlini kormányzat iránti elégedetlenséget, és a felmérések szerint több mint 40 százalékos a támogatottsága Szász-Anhaltban a szeptember 6-i választások előtt.

Valamennyi fősodorbeli párt elutasítja az együttműködést az AfD-vel, de az egymást követő kormányok sorra figyelmen kívül hagyták a betiltására irányuló felszólításokat.

A német törvények értelmében a Szövetségi Alkotmánybíróság betilthat politikai pártokat, de csak a parlament valamelyik háza vagy a kormány által benyújtott hivatalos beadvány alapján.

Cikkükben Pistorius és Özdemir – akik az ország legnépszerűbb politikusai közé számítanak – kitartottak amellett, hogy az AfD betiltása „jogilag lehetséges, bizonyítékokkal alátámasztott és az alkotmány által előírt”.

„Bízunk benne, hogy a Szövetségi Alkotmánybíróság a megfelelő döntést hozza meg, függetlenül és teljes autonómiával jár el” – tette hozzá a két politikus.

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