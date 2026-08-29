Halálos veszély a Trump-tabletta

Ezek a tabletták akár halálosak is lehetnek, mivel nagyon magas a PMMA-tartalmuk. A PMMA, vagyis para-metoxi-metamfetamin egy, az ecstasy aktív hatóanyagaként szolgáló MDMA-hoz hasonló vegyület. Hatását azonban késleltetve fejti ki, és a stimuláló hatása gyakran elmarad, ami a szakértők szerint növeli a túladagolás kockázatát – írja a 24.hu a holland intézet közleménye nyomán.

Az intézet arra figyelmeztet, hogy a szóban forgó tabletta hányingert, rángatózást és szapora szívverést okozhat néhány órával az elfogyasztása után. Emellett a test túlmelegedéséhez is vezethet, ami akár végzetes következményekkel is járhat. Ezért arra kérnek mindnekit, kerüljék ennek a szernek a használatát.