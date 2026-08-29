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Halálos veszély lehet a Trump-ectasytabletta egy holland kutatóintézet szerint
Nyitókép: https://www.trimbos.nl

Halálos veszély a Trump-tabletta

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Csak késve stimulál, ezért sokan túladagolják: vörös riasztást adott ki egy holland drogaddikciós intézet a Donald Trump amerikai elnök arcát ábrázoló ecstasytabletták miatt.

Ezek a tabletták akár halálosak is lehetnek, mivel nagyon magas a PMMA-tartalmuk. A PMMA, vagyis para-metoxi-metamfetamin egy, az ecstasy aktív hatóanyagaként szolgáló MDMA-hoz hasonló vegyület. Hatását azonban késleltetve fejti ki, és a stimuláló hatása gyakran elmarad, ami a szakértők szerint növeli a túladagolás kockázatát – írja a 24.hu a holland intézet közleménye nyomán.

Az intézet arra figyelmeztet, hogy a szóban forgó tabletta hányingert, rángatózást és szapora szívverést okozhat néhány órával az elfogyasztása után. Emellett a test túlmelegedéséhez is vezethet, ami akár végzetes következményekkel is járhat. Ezért arra kérnek mindnekit, kerüljék ennek a szernek a használatát.

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Kezdőlap    Külföld    Halálos veszély a Trump-tabletta

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