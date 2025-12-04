Christian Freuding vezérőrnagyot hetekkel ezelőtt nevezték ki a hadsereg élére, főnöke gyakorlatilag csak a védelmi miniszter, Boris Pistorius. A tisztséget éveken keresztül Carsten Breuer tábornok töltötte be, aki a hadseregben, de kormányzati körökben is nagy tekintélynek örvendett.

Az utód ezúttal egy új kihívást említett, ráadásul erre a The Atlantic nevű amerikai magazinnak adott nyilatkozatában hívta fel a figyelmet.. Az interjúban hangsúlyozta, hogy egyre több problémát észlel az Egyesült Államok és európai szövetségesei közötti kapcsolatokban.

A vezérőrnagy elmondása szerint korábban „éjjel-nappal” üzeneteket váltottak az amerikai kollégákkal, most azonban ez a fontos és eddig rendszeres párbeszéd megszakadt.

A Trump-kormányzat például nem tájékoztatta előzetesen a NATO partnereit, hogy bizonyos fegyvereket nem kíván Ukrajnának szállítani – említette Freuding. Ő maga ezt követően a washingtoni német nagykövetség közreműködésével kapcsolatot keresett a Pentagonnal, de hiába.

Az Ukrajna elleni orosz agresszió fényében ezzel összefüggésben két „problémára” hívta fel a figyelmet:„nem csak ellenséged van az ajtód előtt, hanem egy igazi szövetségest és barátot is elveszíthetsz”.

Az amerikai magazinnak adott interjúban a főfelügyelő utalt arra, hogy az európai-amerikai kapcsolatok lehűlése számára személyes csalódást is jelent. Emlékeztetett arra, hogy a bajorországi Weidenben nőtt fel, nem messze a NATO grafenwöhri gyakorlóközpontjától. Az amerikai csapatok akkoriban a stabilitás és a megbízhatóság szimbólumának számítottak, közvetve pedig az Egyesült Államok vezette világrend kifejeződésének.

A nyilatkozattal szinte egyidőben vált ismertté, hogy Németország további katonai segítséget nyújt Ukrajnának. Ezt Johann Wadephul külügyminiszter jelentette be közvetlenül a NATO külügyminiszteri találkozója előtt. A tárcavezető közölte, hogy Németország 200 millió dollárt fordít amerikai fegyverek és lőszerek megvásárlása Ukrajnának történő támogatás céljára.

A ZDF közszolgálati médium által idézett nyilatkozatában úgy értékelte, hogy Vlagyimir Putyin valójában semmi készséget nem mutat a tárgyalásra. Szerinte az orosz elnök célja az európai és az euroatlanti biztonság aláásása.

„Putyin meg akar osztani bennünket, hogy gyengítse szövetségünket, ez azonban nem fog sikerülni” – fogalmazott a miniszter.

A szerda délután kezdődött brüsszeli tanácskozáson ugyanakkor az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio nem vesz részt.