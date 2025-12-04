ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.97
usd:
327.41
bux:
109269.12
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A német hadsereg 104-es harckocsizászlóaljának új Leopard 2 A7V tankjai az ünnepélyes átadásukon a bajorországi Pfreimd laktanyájában 2023. február 3-án. A Krauss-Maffei-Wegmann német hadiipari vállalat gyártotta Leopard 2 harckocsikat 1979-ben állította hadrendbe az ország hadserege, a Bundeswehr, amelynek azóta is a fő harckocsitípusa. A Leopard 2-es sorozat legutóbbi fejlesztésű A7V alváltozatának tömege mintegy 67 tonna, beszerzési ára darabonként 15-20 millió euró (5,9- 7,9 milliárd forint) között van. Valamennyi korábbi Leopard 2 típus továbbfejleszthető erre a variánsra, a Bundeswehr összesen 150 darab A6-ot fejleszt tovább.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Daniel Karmann

Európa és a Pentagon közötti kommunikációs válság alakult ki a Bundeswehr új főfelügyelője szerint

Infostart

Megszakadt a korábbi rendszeres párbeszéd az amerikai védelmi minisztérium és az illetékes európai szervek között a Bundeswehr legmagasabb rangú, ténylegesen első számú katonai vezetője szerint. A német hadsereg főfelügyelője úgy látja, fennáll az a veszély, hogy Európa a jelenlegi nehéz időkben egy fontos barátot elveszíthet.

Christian Freuding vezérőrnagyot hetekkel ezelőtt nevezték ki a hadsereg élére, főnöke gyakorlatilag csak a védelmi miniszter, Boris Pistorius. A tisztséget éveken keresztül Carsten Breuer tábornok töltötte be, aki a hadseregben, de kormányzati körökben is nagy tekintélynek örvendett.

Az utód ezúttal egy új kihívást említett, ráadásul erre a The Atlantic nevű amerikai magazinnak adott nyilatkozatában hívta fel a figyelmet.. Az interjúban hangsúlyozta, hogy egyre több problémát észlel az Egyesült Államok és európai szövetségesei közötti kapcsolatokban.

A vezérőrnagy elmondása szerint korábban „éjjel-nappal” üzeneteket váltottak az amerikai kollégákkal, most azonban ez a fontos és eddig rendszeres párbeszéd megszakadt.

A Trump-kormányzat például nem tájékoztatta előzetesen a NATO partnereit, hogy bizonyos fegyvereket nem kíván Ukrajnának szállítani – említette Freuding. Ő maga ezt követően a washingtoni német nagykövetség közreműködésével kapcsolatot keresett a Pentagonnal, de hiába.

Az Ukrajna elleni orosz agresszió fényében ezzel összefüggésben két „problémára” hívta fel a figyelmet:„nem csak ellenséged van az ajtód előtt, hanem egy igazi szövetségest és barátot is elveszíthetsz”.

Az amerikai magazinnak adott interjúban a főfelügyelő utalt arra, hogy az európai-amerikai kapcsolatok lehűlése számára személyes csalódást is jelent. Emlékeztetett arra, hogy a bajorországi Weidenben nőtt fel, nem messze a NATO grafenwöhri gyakorlóközpontjától. Az amerikai csapatok akkoriban a stabilitás és a megbízhatóság szimbólumának számítottak, közvetve pedig az Egyesült Államok vezette világrend kifejeződésének.

A nyilatkozattal szinte egyidőben vált ismertté, hogy Németország további katonai segítséget nyújt Ukrajnának. Ezt Johann Wadephul külügyminiszter jelentette be közvetlenül a NATO külügyminiszteri találkozója előtt. A tárcavezető közölte, hogy Németország 200 millió dollárt fordít amerikai fegyverek és lőszerek megvásárlása Ukrajnának történő támogatás céljára.

A ZDF közszolgálati médium által idézett nyilatkozatában úgy értékelte, hogy Vlagyimir Putyin valójában semmi készséget nem mutat a tárgyalásra. Szerinte az orosz elnök célja az európai és az euroatlanti biztonság aláásása.

„Putyin meg akar osztani bennünket, hogy gyengítse szövetségünket, ez azonban nem fog sikerülni” – fogalmazott a miniszter.

A szerda délután kezdődött brüsszeli tanácskozáson ugyanakkor az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio nem vesz részt.

Kezdőlap    Külföld    Európa és a Pentagon közötti kommunikációs válság alakult ki a Bundeswehr új főfelügyelője szerint

németország

nato

bundeswehr

usa

christian freuding

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Priskin Tamás: Marco Rossi már bizonyított, a továbbiakban is jó kezekben lesz nála a válogatott irányítása

Priskin Tamás: Marco Rossi már bizonyított, a továbbiakban is jó kezekben lesz nála a válogatott irányítása
A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatig versenyben volt nemcsak a vb-pótselejtezős szereplésért, hanem matematikailag azért is, hogy egyenes ágon kijuthasson a világbajnokságra, ezt pedig az elmúlt években nehéz lett volna még elképzelni is – mondta az InfoRádióban a 63-szoros magyar válogatott futballista. Az FTC és a Győri ETO korábbi játékosa kiváló szakembernek nevezte Marco Rossit, aki szerinte nagyszerűen látja el a feladatát. Arról is beszélt, milyen feladatai lesznek a Mol – Új Európa Alapítvány nagyköveteként.
Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

A munkaadói és munkavállalói oldal megállapodott a 2026. január 1-jétől érvényes új minimálbérről és garantált bérminimumról, azok így jelentősen, 11, illetve 7 százalékkal emelkednek. Az ezt rögzítő dokumentumot csütörtök délelőtt írták alá a Karmelitában. Orbán Viktor bejelentette: 35 ezer vendégmunkást engednek be, így is marad 30 ezer szabad álláshely az országban.
 

Orbán Viktor bejelentést tett: 11 százalék

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Baleset miatt akadozik a forgalom a székesfehérvári vasútvonalon

Baleset miatt akadozik a forgalom a székesfehérvári vasútvonalon

Baleseti helyszínelés miatt a székesfehérvári vonalon és csatlakozó vonalain hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is lehet számítani - közölte a MÁV. A fennakadás végéig a vonatok Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába nő a minimálbér, sok magyar nem is reménykedhet fizetésemelésben 2026-ban

Hiába nő a minimálbér, sok magyar nem is reménykedhet fizetésemelésben 2026-ban

A magyar cégek összesen 52 százaléka tervezi a fizetések emelését 2026-ra, átlagosan 8 százalékos mértékben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Family of Novichok poisoning victim 'still has questions', as report finds Putin 'morally responsible'

Family of Novichok poisoning victim 'still has questions', as report finds Putin 'morally responsible'

An inquiry into Ms Sturgess' death in 2018 came after an attempt to poison an ex-Russian double agent living in Salisbury.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 15:44
Lemondott a korrupciógyanúba keveredett korábbi EU-főpotentát
2025. december 4. 14:34
Akkora földrengés rázta meg Kínát, hogy Kazahsztánban is pánik tört ki
×
×
×
×