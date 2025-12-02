ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.83
usd:
328.14
bux:
109816.05
2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
XIV. Leó pápa második alkalommal tart heti általános audienciát a vatikáni Szent Péter téren 2025. május 28-án. Robert Francis Prevost amerikai bíborost május 8-án választották meg a római katolikus egyház 267. vezetőjének az április 21-én, 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa utódjául. A 69 éves Prevost az első amerikai pápa az egyház történetében.
Nyitókép: MTI/AP/Gregorio Borgia

Végeláthatatlan embersokaság vett részt Leó pápa libanoni imáján

Infostart / MTI

„Libanon, állj fel! Légy az igazságosság és a testvériség otthona! Légy a béke prófétai jele egész Levantéban!" - hangsúlyozta a történelmi Közel-Kelet térségére utalva.

Libanoni látogatásának utolsó napján, kedden az öt évvel ezelőtti, számos halálos áldozattal járó, tragikus robbanás helyszínén, a bejrúti kikötőben tartott nyilvános imát mintegy 150 ezer fős hallgatóság előtt XIV. Leó pápa. Beszédében állást foglalt egy olyan Libanon mellett, ahol „béke és igazságosság uralkodik".

A kikötőben a 2020 augusztusában történt robbanásban elhunyt 218 áldozat közül sokak rokonai megjelentek, és a pápa érkezésekor felmutatták szeretteik fényképeit. A katolikus egyházfő először némán imádkozott az áldozatok emlékművénél, majd egyesével üdvözölt minden gyászoló hozzátartozót.

Az öt évvel ezelőtti robbanás a kikötő egy raktárában következett be, ahol sok száz tonna ammónium-nitrátot tároltak. Az óriási detonáció több milliárd dolláros kárt okozott, és mintegy 300 ezer ember vesztette el otthonát. A tragédia felelőseit azonban továbbra sem állították bíróság elé, ezért sok libanoni szemében ez a tragédia a korrupció újabb bizonyítéka lett.

Cecile Rukoz, akinek testvére, Joseph Rukoz is a robbanás halálos áldozatai között volt, elmondta, hogy a pápa látogatása számára „egyértelműen azt az üzenetet közvetíti, hogy a robbanás bűncselekmény volt".

A pápa a libanoniak megpróbáltatásait, köztük a gazdasági válságot, a robbanást és a háborús fenyegetettséget sorolva a szertartáson azt mondta: természetes, hogy úgy érezzük, „megbénít a gonosszal szembeni tehetetlenség, és elnyomnak a nehézségek". Ugyanakkor arra buzdította a megjelenteket, hogy ne adják fel, keressék meg a módját, hogy „reménykedve és hálával éljenek tovább", és hozzátette, hogy azért az igazságosság is ott szerepel a képletben.

„Vessük le etnikai és politikai megosztottságunk páncélját, vallási meggyőződésünket nyissuk meg a kölcsönös találkozás előtt, és ébresszük fel újra szívünkben az egyesült Libanon álmát.

Egy Libanont, ahol béke és igazságosság uralkodik, ahol mindenki testvérként ismeri el a másikat" - mondta a pápa.

„Libanon, állj fel! Légy az igazságosság és a testvériség otthona! Légy a béke prófétai jele egész Levantéban!" - hangsúlyozta a történelmi Közel-Kelet térségére utalva.

XIV. Leó apostoli látogatásának utolsó napját a pszichológiai problémákkal küzdő betegeket ellátó De La Croix kórházban tett látogatással kezdte.

„Nem feledkezhetünk meg a legkiszolgáltatottabbakról. Elképzelhetetlen számunkra egy olyan társadalom, amely teljes sebességgel halad előre, a jólét hamis mítoszához ragaszkodva, miközben figyelmen kívül hagyja a szegénység és a kiszolgáltatottság oly sok formáját" - hangsúlyozta a pápa.

Kezdőlap    Külföld    Végeláthatatlan embersokaság vett részt Leó pápa libanoni imáján

katolikus

libanon

vallás

leó pápa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Zsidai Zoltán Roy: a mostani budapesti vendégszámból 5000 milliárd forinttal nagyobb GDP-t lehetne realizálni

Zsidai Zoltán Roy: a mostani budapesti vendégszámból 5000 milliárd forinttal nagyobb GDP-t lehetne realizálni

A magyar vendéglátás és turizmus stratégiai kérdéseiről, régiós és európai összehasonlításokról is beszélt Zsidai Zoltán gasztronómiai szakember, a Zsidai Csoport tulajdonosa, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Stagnált a magyar gazdaság, itt vannak a friss GDP-adatok

Magyarország csaknem 17 és fél milliárd eurós uniós hitelre nyújtott be igényt

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna fél vagy egy év múlva rosszabb helyzetbe kerülhet

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna fél vagy egy év múlva rosszabb helyzetbe kerülhet

Ukrajnában a szélsőjobboldal és a „nyugatos réteg” ellenzi a területi engedményeket, de a katonák egyre fáradtabbak és a társadalom is belefásult a konfliktusba, így egyre többen elfogadnák az ilyen veszteségeket – mondta a szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Vlagyimir Putyin: nem lesz kivel tárgyalni, ha Európa háborút robbant ki Oroszország ellen

Az orosz-ukrán konfliktus és a NATO: mi történik, ha egyszer valaki túl messzire megy az eszkalációs létrán?

Floridában tovább tárgyaltak a béketervről az ukránok és az amerikaiak

VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.02. kedd, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beindult a durva cenzúra: az ingatlanpiaci pánikkeltést tiltják

Beindult a durva cenzúra: az ingatlanpiaci pánikkeltést tiltják

Sanghajban a kiberfelügyelet november 14. óta több mint 40 ezer ingatlanpiaci posztot törölt, és tömeges szankciókat szabott ki pánikkeltő, félrevezető tartalmak miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A hazai szakemberek is ledöbbentek: soha nem látott hörcsögboom a Hevesi-síkon

A hazai szakemberek is ledöbbentek: soha nem látott hörcsögboom a Hevesi-síkon

Ritka természetvédelmi siker: száz fölött nőtt a befogott és visszatelepített hörcsögök száma, ami a kerecsensólymoknak is jó hír.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin says Russia doesn't want war with Europe but 'is ready to fight', ahead of talks with US

Putin says Russia doesn't want war with Europe but 'is ready to fight', ahead of talks with US

The Russian president is due to meet Trump envoy Steve Witkoff to discuss the draft peace plan in Moscow, but their meeting appears to be delayed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 2. 17:22
Vlagyimir Putyin: nem lesz kivel tárgyalni, ha Európa háborút robbant ki Oroszország ellen
2025. december 2. 15:46
Floridában tovább tárgyaltak a béketervről az ukránok és az amerikaiak
×
×
×
×