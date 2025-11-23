Elindult a per: Allahu akbar-felkiáltással elvágta egy spanyol turista nyakát az európai fővárosban

Wassim Al M.-et kalapban, sálban és napszemüvegben vezették be a héten a berlini tárgyalóterembe, hogy ne legyen felismerhető a sajtóban megjelent fotókon – írja az economx.hu.

A férfi hónapokig egy lipcsei menekültszálláson élt, és a környéken dolgozik, de elkötelezett ellensége a nyugati életformának, ezért már érkezése óta mészárlást tervezett. A német hatóságok akkor figyeltek fel rá, amikor a balkáni útvonalon 2023 elején érkezett menekült feltöltött egy videót a Facebook-fiókjára egy machetéről, és arról érdeklődött, hol lehet ilyen fegyvert vásárolni. Nem sokkal később online vásárolt is egy 16 centiméter hosszú, görbe pengéjű kést.

Szörnyű tettét idén február végén követte el, amikor egy reggel felszállt a német fővárosba tartó vonatra, hogy felkeresse a Berlin-Mitte-ben lévő Holokauszt-emlékművet, amit az európai meggyilkolt zsidók emlékére emeltek.

„Biztos volt benne, hogy ott találni fog egy vétlen áldozatot, bárkit, akin kitöltheti antiszemita gyűlöletét” – áll az ügyészségi vádiratban.

A Berliner Zeitung idézi: a spanyol áldozat, Iker M. két barátjával együtt éppen akkor látogatta meg az emlékhelyet, először jártak a német fővárosban. A turistának esélye sem volt elmenekülni a támadás elől: a lesben álló elkövető hátulról megragadta a bal vállát, és késsel 14 centiméter hosszú vágást ejtett a torkán. Ezután „Allahu Akbar” felkiáltással elrohant, abban a hitben, hogy sikerült megölnie áldozatát.

A spanyol turistát a helyszínen azonnali orvosi ellátásban részesítették, és bár súlyos vérveszteség érte, túlélte a borzalmakat – számol be a lap. De a 31 éves férfi tartós idegkárosodást szenvedett el, és a trauma miatt még hónapokig terápiára jár.

A fiatal tettes az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet dzsihádista ideológiájában hitt, és miközben egy autógyártó cég lipcsei összeszerelő üzemében kereste a kenyerét, szigorúan elutasította a nyugati társadalmak „szabadságalapú életmódját”. A tettét pedig a „hitetlenek elleni szent háború” és az motiválta, hogy Európa szívében kioltsa egy olyan áldozat életét, aki a szabad társadalmat képviseli. Et utóbb úgy mondta a rendőröknek, hogy „sikerült lefejezni egy izraelinek tűnő személyt”.