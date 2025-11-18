ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.95
usd:
331.57
bux:
106072.63
2025. november 18. kedd Jenő
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Megrongált vasúti pályaszakasznál vizsgálódnak a hatóságok a Varsó-Deblin vasútvonalon, a közép-lengyelországi Garwolin városnál levõ Mika vasútállomás közelében 2025. november 17-én. Az elõzõ napon pályarongálásról tett jelentést egy mozdonyvezetõ, az elõzetes vizsgálat szerint robbantás okozta a kárt. Személyi sérülés nem történt.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Przemyslaw Piatkowski

Varsó az orosz titkosszolgálatot vádolja a lengyel vasút elleni robbantással

Infostart / MTI

A bizonyítékok arra utalnak, hogy az orosz titkosszolgálat rendelhette meg a robbantást, amely a hét végén történt az ukrajnai szállítások szempontjából kulcsfontosságú lengyel vasútvonalon - közölte Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálati miniszter szóvivője.

"Minden arra utal", hogy a vasúti incidenst "az orosz titkosszolgálatok kezdeményezték" - mondta a szóvivő a PAP lengyel hírügynökségnek. Donald Tusk lengyel kormányfő korábban "példátlan szabotázsakciónak" nevezte a lengyel fővárost az ukrán határral összekötő vasúti pálya egy szakaszának felrobbantását. A hatóságok szerint valószínűleg szintén szabotázs lehetett a vasúti pálya délebbi szakaszán történt másik rongálás. Lengyel illetékesek közölték, hogy ezen a vasútvonalon juttatják el a segélyszállítmányokat Ukrajnába.

Dobrzynski a kormány Nemzetbiztonsági Bizottságának katonai parancsnokok, titkosszolgálati vezetők és a lengyel elnök képviselője részvételével rendezett kedd reggeli tanácskozása után tartott sajtótájékoztatót az ügyben. A nemzetvédelmi miniszter közlése szerint katonai járőröket vezényeltek az ország keleti részében a vasútvonalak és egyéb fontos infrastruktúra biztonságának ellenőrzésére.

A lengyel ügyészség vizsgálatot indított a vasúti infrastruktúra elleni, külföldi titkosszolgálat megrendelésére végrehajtott "terrorista jellegű szabotázsok" ügyében.

"Ezek a cselekmények közvetlen veszélyt jelentenek a közúti közlekedésben, sok ember életét és egészségét fenyegetik, továbbá nagymértékű károkat okozhatnak" - fogalmazott az ügyészség a közleményében. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes, nemzetvédelmi miniszter kedden a Radio Zet rádióadónak arról is beszélt, hogy a hatóságok a megrongálódott sínek közelében talált kamerát is vizsgálják.

A Varsó-Lublin vasútvonal egy szakasza vasárnap rongálódott meg robbantás következtében Varsótól mintegy száz kilométerre, Mika település közelében, a pálya egy másik szakaszán Pulawy környékén, Lublintól 50 kilométerre pedig az elektromos vezetékek semmisültek meg.

A személyszállító vonatok mindkét szakaszon időben leálltak, személyi sérülés nem történt.

Kezdőlap    Külföld    Varsó az orosz titkosszolgálatot vádolja a lengyel vasút elleni robbantással

lengyelország

robbantás

vasúti közlekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csendes Olivér: jelentősen megváltoztak az utazási szokások

Csendes Olivér: jelentősen megváltoztak az utazási szokások

A turizmus előtt több jövő is állhat, megeshet, hogy a világban nehéz lesz utazni a háborúk vagy a klímaváltozás miatt, de előfordulhat, hogy egy általános jólét miatt még többet utaznak az emberek – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója. Beszélt arról is, hogy a pandémia óta jelentősen megváltoztak az utazási szokások, bizonyos dolgok nagyon felértékelődtek.
Nébih-elnök a gyerekek tömeges ételmérgezésről: két dolog kizárható

Nébih-elnök a gyerekek tömeges ételmérgezésről: két dolog kizárható

A vizsgálatok még zajlanak, jelen pillanatban annyit lehet megállapítani, hogy nem valamilyen élelmiszer alapanyag vagy nem az étel elkészítése okozta a problémát – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke. Úgy véli, a jelenlegi szabályok megfelelőek, nincs szükség szigorításra, csak be kell tartani azokat.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.19. szerda, 18:00
Jelasity Radován
az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A világ legerősebb hadseregének admirálisa beismerte: van egy terület, ahol lemaradnak a nagy riválistól

A világ legerősebb hadseregének admirálisa beismerte: van egy terület, ahol lemaradnak a nagy riválistól

A Defense News számolt be arról, hogy még az amerikai tengernagy, Daryl Caudle admirális is „lenyűgözőnek” tartja a kínai hajógyártási kapacitások bővülését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez ám a magyar babyboom! Nem tétlenkedtek a hazai turulpárok, kaphatnának extra CSOK-ot

Ez ám a magyar babyboom! Nem tétlenkedtek a hazai turulpárok, kaphatnának extra CSOK-ot

Tovább nőtt a fokozottan védett kerecsensólyom hazai költőállománya - így a turulpárok száma mára meghaladja a kétszázat!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump welcomes Saudi's crown prince to White House, with Ronaldo also due to attend

Trump welcomes Saudi's crown prince to White House, with Ronaldo also due to attend

The football star plays in Saudi Arabia, and will be at the White House alongside the country's de facto leader Crown Prince Mohammed bin Salman.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 18. 16:25
Kreált magának egy férjet a mesterséges intelligenciával az elhagyott menyasszony
2025. november 18. 16:08
Hajtóvadászat folyik a belga főügyész merénylői után
×
×
×
×