2025. november 14. péntek
Az amerikai légerő egyik Hercules típusú repülőgépe Új-Zélandra tartva.
Nyitókép: Getty Images/Jason Edwards

Orosz katonai hajó miatt riasztották az amerikai parti őrséget

Infostart

Váratlanul felbukkant egy orosz katonai hajó Hawaii mellett, a parti őrség reagált a helyzetre.

Az amerikai parti őrség közleménye szerint október 29-én egy orosz katonai hajót észleltek Oahu szigetétől mintegy 15 mérföldre (24 kilométerre) délre, az amerikai felségvizek közelében – idézi a Reuters beszámolóját a Portoflio.

A parti őrség egy HC-130-as repülőgéppel és egy őrhajóval reagált a „Karélia” nevű orosz haditengerészeti hírszerző hajó jelenlétére.

A közlemény szerint a parti őrség a nemzetközi joggal összhangban figyelemmel kísérte az orosz hajó tevékenységét az amerikai felségvizek közelében, hogy biztosítsa a térségben működő amerikai hajók biztonságát és támogassa az Egyesült Államok honvédelmi erőfeszítéseit. Nincs arról hír, hogy az orosz hajó belépett volna Amerika felségvizeire.

A washingtoni orosz nagykövetség nem reagált a Reuters megkeresésére.

