Akhilleusz pajzsa védi majd Görögországot

Az athéni kormány korábban azt közölte, hogy 2036-ig nagyjából 28 milliárd eurót fordítana a fegyveresek erők reformjára. Mintegy 3 milliárd eurót szánnak az "Akhilleusz pajzs" elnevezésű légvédelmi rendszer kialakítására. Ezenkívül új harci repülőgépeket, hadihajókat és tengeralattjárókat akarnak beszerezni az Egyesült Államoktól és európai országoktól.

Egy görög tisztségviselő elmondta: az izraeli gyártású PULS rakéta-sorozatvetőből 36-ot terveznek vásárolni az "Akhilleusz pajzshoz", a tárgyalások erről a következő hónapban fognak felgyorsulni. Ennek költsége becslések szerint 650 millió euró körül lesz. A rakéta-sorozatvetők Görögország keleti határvidékének védelmében játszanak majd szerepet - tette hozzá. Egy másik görög forrás elmondta:

Görögország már 2024-ben érdeklődött izraeli fegyverek vásárlása iránt, de a Gázai övezeti háború miatt az erről szóló tárgyalásokat el kellett halasztani.

Görögország és Izrael szoros gazdasági és diplomáciai kapcsolatokat tart fenn. Az utóbbi évben több közös hadgyakorlatot is tartottak, és Görögország déli részén közösen működtetnek egy pilótakiképző-központot.