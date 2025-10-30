ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök Alfonz
Ultraortodox zsidó férfiak tiltakoznak a kötelezõ katonai szolgálat ellen Jeruzsálemben 2025. október 30-án.
Nyitókép: MTI/AP/Mahmoud Illean

Egész Izraelből érkeztek az "egymilliós" tüntetésre

Infostart / MTI

A megmozdulást meghirdető rabbik "egymilliós tüntetésnek" nevezték.

Ultraortodox zsidó vallásúak tömege tüntetett Jeruzsálem bejáratánál csütörtök délután amiatt, hogy az általános hadkötelezettség rájuk is vonatkozik. A tiltakozó akció közvetlen kiváltó oka az volt, hogy több ultraortodoxot letartóztattak, mert behívása után nem jelent meg a hadseregnél.

Az akciót "egymilliós tüntetésnek" nevezték el az azt meghirdető rabbik. Egész Izraelből érkeztek tüntetők a fővárosi demonstrációra. Délután a tömeg miatt lezárták a városba vezető 1-es autópályán a forgalmat, és az extrém zsúfoltság miatt leállították a Jeruzsálembe tartó vonatokat. Tüntetők rátámadtak a 12-es és a 13-as kereskedelmi tévé munkatársaira, és kisebb összecsapások zajlottak a rendőrséggel is. Két katonát a rendőrök menekítettek ki az őket bántalmazó tömegből.

Az általános hadkötelezettség ultraortodoxra is kötelező betartatása ellen tiltakozó demonstrálók egyebek közt "A nép a Tórával van" és "A jesivák (ultraortodox tanintézmények) bezárása a zsidóság pusztulását jelenti" feliratú táblákat tartottak magasba.

Izraelben az elmúlt két háborús évben különösen elmérgesedett az ultraortodoxok bevonulásának kérdése, ugyanis ők felmentésük törvényes garantálását követelik a kormánytól, miközben a hadseregnek szüksége lenne a részvételükre. Az elmúlt időszakban a tartalékosokat sokszor több száz napra hívták be, miközben az ultraortodoxok kivonják magukat a katonai szolgálat alól.

Ultraortodox fiatalok "Inkább meghalunk, de nem vonulunk be!" kiáltásokkal többször megszakították néhány napja a legfelsőbb bíróság ügyüket tárgyaló ülését. Pártjaik kiléptek a kormányból, mert az mindeddig nem teljesítette felmentésük törvénybe foglalásának kezdeményezésére tett ígéretét, amely a feltétele volt belépésüknek a kormánykoalícióba.

Jaír Lapid, a centrista Van jövő párt és a parlamenti ellenzék vezetője csütörtökön kijelentette, hogy "azt üzenem minden Jeruzsálembe utazó fiatalnak, hogy ha képesek vagytok elutazni a tüntetésre, képesek vagytok elutazni a katonai toborzóirodába is. Ha tudtok az utcán menetelni, tudtok menetelni a kiképzésen is, és meg tudjátok védeni Izrael államát. Ami eddig volt, az nem lesz többé."

