ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.4
usd:
333.56
bux:
106902.55
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kék sziréna a sötétben
Nyitókép: Pixabay

Felborult egy ifjú cselgáncsozókat szállító mikrobusz Szerbiában, halálos áldozat is van

Infostart / MTI

Baleset ért egy ifjú cselgáncsozókat szállító mikrobuszt szerda hajnalban Szerbiában az Újvidék és Belgrád közötti autópályán, egy 16 éves gyerek meghalt, további hét gyerek és a gépjármű sofőrje megsérült - közölte a belügyminisztérium.

A baleset hajnali fél négy után néhány perccel történt, amikor az autópályán az újvidéki fizetőkaput elhagyva a mikrobusz eddig ismeretlen okból lesodródott az útról, átszakította a védőkorlátot, és egy csatornába zuhant. A tájékoztatás szerint a 43 éves sofőr nyolc fiatalkorú - 13 és 16 év közötti - sportolót szállított, a belgrádi Partizan cselgáncsklub tagjait, akik egy azerbajdzsáni nemzetközi táborból és versenyről tartottak hazafelé.

A klub edzője, Nebojsa Mandic közölte, hogy a fiatalok repülővel érkeztek Budapestre, ahonnan a mikrobusszal tartottak Belgrádba.

Egy fiatal a helyszínen életét vesztette, a többieket az újvidéki gyerekkórházba szállították. Orvosaik közölték: az egyik gyereknek a gerince sérült meg, őt Belgrádba kell szállítani, a többiek nincsenek életveszélyben.

Kezdőlap    Külföld    Felborult egy ifjú cselgáncsozókat szállító mikrobusz Szerbiában, halálos áldozat is van

baleset

szerbia

mikrobusz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az Airbnb nagy leckéje: a tőke vége, a hálózatok kezdete

Az Airbnb nagy leckéje: a tőke vége, a hálózatok kezdete

Egy korszak véget ért. A gazdaság súlypontja a tőkéből áttevődött az adatra, a tulajdonból a hozzáférésre. Az Airbnb nem csupán a turizmusszektort alakította át, hanem a kapitalizmus szerkezetét is. A vállalat, amely semmit sem birtokol, mégis globális értéket teremt, ma mintát ad az energiaszektor új forradalmának. A jövő gazdaságát nem az építők, hanem a szervezők uralják.
VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Támadás érte Moszkvát, incidens történt a NATO keleti szárnyán – Háborús híreink szerdán

Támadás érte Moszkvát, incidens történt a NATO keleti szárnyán – Háborús híreink szerdán

Ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost és más orosz területeket: az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmük összesen 100 pilóta nélküli repülőgépet lőtt le, négy Moszkva felé tartott. A négyből két moszkvai repteret ideiglenesen le kellett zárni. A drónok egy olajfinomítóra és egy vegyi üzemre is lecsaptak Oroszország nyugati részén. Ismeretlen drónokra nyitott tüzet a légvédelem egy katonai bázis környékén Észtországban. Az incidens még október 17-én történt, Tallinntól 250 kilométerre, a Reedo támaszpont körül, ahol amerikai katonák is tartózkodni szoktak. Az észt vezérkar azonban csak most számolt be róla. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Volodimir Zelenszkij: Ukrajna nem fog évtizedekig háborúzni

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna nem fog évtizedekig háborúzni

Zelenszkij szerint az EU-nak egy ideig stabil pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa hits Cuba with 120mph winds as Jamaican PM declares 'disaster area'

Hurricane Melissa hits Cuba with 120mph winds as Jamaican PM declares 'disaster area'

The damage in Jamaica won't begin to become clear until daybreak - but PM Andrew Holness warns there are reports of "devastating impacts".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 10:38
Kenyai légiszerencsétlenség: gyászol a sportvilág, ismert sportember és családja halt meg a katasztrófában
2025. október 29. 10:16
Donald Trump: ha a Hamász nem viselkedik jól, akkor nagyon könnyen elintézzük őket
×
×
×
×