17 halott az érthetetlen buszbalesetben

A balesetnél a busz sofőrje elvesztette az irányítást a jármű felett, amelyben harminc ember utazott – közölte a rendőrség.

A sofőr "rossz irányba hajtott, és nekicsapódott az út szélén lévő szikláknak (...), majd egy homokdűnének ütközött és felborult" – tette hozzá a rendőrség közleményében. A sérültek számát nem erősítették meg.

A sofőr könnyebben megsérült, alkoholszint-vizsgálatnak vetették alá, amely azonban negatív eredményt mutatott. A férfit ezt követően a rendőrségre szállították.

➡️ Ônibus atingiu rochas e barranco antes de tombar e matar 15 em PE



De acordo com a PRF, o ônibus que tombou em Pernambuco e deixou 15 mortos perdeu o controle, o que provocou o acidente



Leia: https://t.co/LsOmmL1hjr pic.twitter.com/0Vt4QAVcrM — Metrópoles (@Metropoles) October 18, 2025

"Néhány utas kirepült a járműből, ami arra utal, hogy valószínűleg nem voltak bekötve" – derült ki a rendőrségi közleményből.

"A áldozatok családtagjainak és barátainak őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki ebben a nagy fájdalommal teli időszakban" – nyilatkozta Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök az X közösségi oldalon.