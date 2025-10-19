17 halott az érthetetlen buszbalesetben

A balesetnél a busz sofőrje elvesztette az irányítást a jármű felett, amelyben harminc ember utazott – közölte a rendőrség.
A sofőr "rossz irányba hajtott, és nekicsapódott az út szélén lévő szikláknak (...), majd egy homokdűnének ütközött és felborult" – tette hozzá a rendőrség közleményében. A sérültek számát nem erősítették meg.
A sofőr könnyebben megsérült, alkoholszint-vizsgálatnak vetették alá, amely azonban negatív eredményt mutatott. A férfit ezt követően a rendőrségre szállították.
➡️ Ônibus atingiu rochas e barranco antes de tombar e matar 15 em PE— Metrópoles (@Metropoles) October 18, 2025
De acordo com a PRF, o ônibus que tombou em Pernambuco e deixou 15 mortos perdeu o controle, o que provocou o acidente
Leia: https://t.co/LsOmmL1hjr pic.twitter.com/0Vt4QAVcrM
"Néhány utas kirepült a járműből, ami arra utal, hogy valószínűleg nem voltak bekötve" – derült ki a rendőrségi közleményből.
"A áldozatok családtagjainak és barátainak őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki ebben a nagy fájdalommal teli időszakban" – nyilatkozta Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök az X közösségi oldalon.