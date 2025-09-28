ARÉNA
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által közreadott, videofelvételről készült képen az orosz légierő két Tu-22M3 hadászati bombázó repülőgépe járőrözik indul Fehéroroszország légterében 2022. február 10-én. Az orosz és a fehérorosz fegyveres erők Szövetségesi Eltökéltség-2022 kódnéven kezdtek közös hadgyakorlatot. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a hadgyakorlat célja a külső agresszió elrettentésének és visszaverésének gyakorlása védelmi művelet keretében, valamint a terrorizmus elleni küzdelem és a Szövetségi Állam érdekeinek védelmében.
Nyitókép: MTI/EPA/Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Ideiglenesen lezárták a lengyel légteret

Infostart / MTI

Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg. A tájékoztatás szerint lengyel és szövetséges repülőgépeket is riasztottak; az intézkedés megelőző jellegű, célja a légtér biztonságának szavatolása és a lakosság védelme.

A fegyveres erők X közösségi portálon megosztott tájékoztatása szerint a riasztás szombatról vasárnapra virradóra lépett életbe, miután az orosz légierő hosszú hatótávolságú gépei támadást hajtottak végre Ukrajnában.

A hadsereg hangsúlyozta, hogy a légtérzár megelőző, védelmi intézkedés.

A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás adatai alapján a korlátozás Lublin és Rzeszów térségét érintette, és vasárnap hajnali 4 óráig volt érvényben.

Az ukrán légierő közlése szerint vasárnap hajnali három órakor Ukrajna-szerte légiriadó volt érvényben.

