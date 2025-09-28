Ideiglenesen lezárták a lengyel légteret

Gablini Gábor: az európai autóiparnak vissza kell térni az álmokból a valóságba

Az autóiparnak – és ezen belül elsősorban Európának az álmok világából vissza kell térnie a valóságba, mert az a gyártó, amelyik erről a piacról kiszorul, nem fog tudni visszatérni – mondta az InfoRádióban egy szakmai konferenciát követően a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke. Gablini Gábor kiemelte: Kína előretörése nagyon erős, olcsón és jót gyárt.