A TLK-1000-es Toloka ukrán tenger alatti drón
Nyitókép: Telegram / Ukrán vezérkar

Minden drónok anyját villantották meg az ukránok

Infostart

A Lvivben rendezett Defense Tech Valley 2025 hadiipari kiállításon mutatták be először nyilvánosan az ukrán haderő eddigi legnagyobb és legpusztítóbb tenger alatti drónját.

Már egy ideje keringtek értesülések arról, hogy Ukrajnában új, rendkívül hatékony víz alatti robotokat fejlesztenek. A Defense Express két és fél éve számolt be arról, hogy a két és fél méteres TLK-150 Toloka drónnak készül két, nagyobb változata is. A TLK 400-as nagyjából 5 méter hosszú, és 500 kilós robbanótöltetével akár 1200 kilométerre lévő célokat is támadhat. De az igazi mélytengeri szörnyeteg mégsem ez, hanem TLK 1000-es, ami úgy 12 méter hosszú lehet, 2000 kilométer a hatótávolsága és akár 5000 kilós harcrésszel is felszerelhető.

Az új, tenger alatti robotokról azonban mindeddig nem jelent meg ennél sokkal több információ. Ám a múlt héten megtört a jég, és a Lvivben rendezett védelmi bemutatón kiállították az eddigi leghatalmasabb ukrán víz alatti csapásmérő robotot, vagy legalábbis annak élethű makettjét. Persze a Kyiv Independent erről szóló cikke sem szolgál túl sok adattal, ami érthető is, hiszen egy bevetésre váró új fegyverről van szó. Márpedig a legkisebb információmorzsa is segítheti az ellenséget a drón elleni védekezésben.

A különböző nagyságú Toloka víz alatti robot ábrája. Kép Nyílt forrás
A különböző nagyságú Toloka víz alatti robot ábrája. Kép: nyílt forrás

Így a szaksajtó is a kisebbik, TLK-150-ről megjelent értesüléseket szedegette össze azzal, hogy a legnagyobb robot valószínűleg ehhez hasonlóan működhet. Annyit gyanítanak, hogy végig a víz alatt haladva, előre beprogramozott útvonalat követhet a drón. Közben időnként a felszín közelébe emelkedve, a víz fölé nyúló kommunikációs árbócon keresztül, műholdas navigációval pontosíthatja az útirányát. De az is elképzelhető, hogy végig ilyen felszín közeli menetben utazik, miközben távolról irányítják. Majd a cél közelébe érve a mélybe merül, és önállóan fejezi be a küldetését. Abban is teljes az egyetértés, hogy a drón vezérlését, valamint a célok felderítését és azonosítását szinte biztosan mesterséges intelligencia támogatja.

A Defense Express még júniusban, egy másik cikkében írt arról, hogy az ukránok végrehajtották a harmadik sikeres támadásukat a Krím-félszigetre vezető híd ellen. Erről még egy videófelvételt is nyilvánosságra hoztak, amit vagy egy másik drónról készítettek, vagy meghekkelték az oroszok biztonsági kameráit. A robbanás képeit elemezve a szakértők egyértelműen azt állapították meg, hogy igen nagy erejű, legalább ezerkilós töltet robbanhatott fel. Ez súlyosan megrongálhatta a híd szerkezetét, amelynek állapota mostanra állítólag már életveszélyesen leromlott.

A nagy kérdés azonban az, hogy miként juthatott el az ukrán drón a hídig. Egyrészt ehhez – tisztes távolságban haladva – meg kellett kerülnie az egész Krím-félszigetet, másrészt valahogy ki kellett játszania a híd körül telepített akusztikus érzékelőket. Olyan érzékeny mikrofonok hálózata ez, amely a víz alatt mozgó tárgyak felderítésére szolgál. Bár az ukrán TLK-1000-est rendkívül csendes villanymotor hajtja, azért mégsem teljesen hangtalan.

Egyes szakértők szerint az ukránok egy régi, tengeralattjárós trükköt alkalmazhattak. A robotot egy olyan orosz hajó alá manőverezhették, aminek útvonala átvezetett a Kercsi-szoroson (ez választja el egymástól a Fekete-, illetve az Azovi-tengert, és efölött húzódik a Krím-félsziget ellátásában létfontosságú híd is), és a jóval nagyobb hajó motorjának és propellerének zaja elnyomta a drón meghajtásának hangját, így a robot észrevétlenül juthatott a híd egyik pillérjéhez, ahol aztán felrobbant.

Mindenesetre ez a tény is azt igazolja, hogy az ukránok szinte teljesen robotokra épülő haditengerészete egyre keményebben szorongatja az orosz fekete-tengeri flottát. Ha pedig bevetik a legnagyobb Toloka drónokat, akkor már a tenger keleti medencéjében is sikerrél támadhatják majd az orosz hajókat.

Külföld    Minden drónok anyját villantották meg az ukránok

ukrajna

tengeri hadviselés

drónok

Áramszünet volt a zaporizzsjai atomerőműben a harcok miatt

Áramszünet volt a zaporizzsjai atomerőműben a harcok miatt

Az erőműben dízelgenerátorokra álltak át az ukránok szerint, ami „súlyos megsértése a létesítmény normál üzemeltetési feltételeinek”. Az erőművet elfoglalták az oroszok, de ők támadják az azt árammal ellátó ukrán energetikai infrastruktúrát is.
 

Oroszország: már elektronikusan sorozzák be a fiatalokat, nehezebb elbújni a behívó elől

„Lelőjük a légterünket megsértő orosz gépeket” – közölték a lengyelek után a svédek is

Európai drónfal: a magyar és szlovák vélemény nem számít?

Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
 
