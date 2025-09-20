ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 20. szombat Friderika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Döbbenet: több mint két évig volt koronavírusos egy beteg

Infostart

Folyamatosan légzőszervi problémái voltak a hosszú betegség alatt, többször is kórházba kellett szállítani.

Egy immunhiányos beteg több mint 750 napon át folyamatos, akut koronavírus-fertőzéssel küzdött. A hosszú időszak során az egyén állandó légzőszervi problémákkal szembesült, ami tartós Covid-19-hez vezetett, és ötször igényelt kórházi kezelést – írja az Israel Hayom cikke nyomán a hirado.hu.

Az időtartam elsőre csak az immunhiányos egyénekre tűnhet relevánsnak, ám a krónikus fertőzések szélesebb hatással lehetnek a lakosságra is – állítják nemrég publikált tanulmányukban az amerikai kutatók.

William Hanage, a Harvard Egyetem epidemiológusa azt nyilatkozta: „A hosszú távú fertőzések lehetővé teszik a vírus számára, hogy új módszereket találjon a sejtek hatékonyabb megfertőzésére, és [ez a tanulmány] hozzájárul a bizonyítékokhoz, miszerint a fertőzésekből származó, könnyebben terjedő variánsok jelentek meg. Az ilyen esetek hatékony kezelése ezért prioritás mind az egyén, mind a közösség egészsége szempontjából.”

A betegtől 2021 márciusa és 2022 júliusa között gyűjtött minták genetikai vizsgálata kimutatta a vírus aktivitását a hosszú betegség után is.

A beteget előrehaladott HIV-1-fertőzéssel diagnosztizálták, és feltételezhetően 2020. május közepén fertőződött meg először SARS-CoV-2-vel. Akkor még nem részesült antiretrovirális kezelésben, és nem tudott hozzáférni a szükséges orvosi ellátáshoz, miközben légzőszervi problémákkal, fejfájással, testfájdalmakkal és fáradtsággal küzdött. A 41 éves beteg segítő T-sejt szintje mindössze 35 sejt/mikroliter vér volt, ami magyarázza, hogy a vírus ilyen hosszú ideig képes volt fennmaradni. Az egészséges tartomány 500-1500 sejt/mikroliter között van.

Érdekes ugyanakkor, hogy a vírus nem mutatott nagyfokú fertőzőképességet. Az átadás hiánya a tudósok szerint arra enged következtetni, hogy a kórokozónak egyetlen gazdaszervezethez való alkalmazkodása során csökkent a terjedőképessége.

Kezdőlap    Külföld    Döbbenet: több mint két évig volt koronavírusos egy beteg

fertőzés

orvostudomány

hiv-fertőzés

koronavírus

covid-19

immunhiány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az orosz sajtó szerint elapadt az üzemanyag-ellátás: karbantartás vagy dróntámadás?

Az orosz sajtó szerint elapadt az üzemanyag-ellátás: karbantartás vagy dróntámadás?

Oroszországban a nagykereskedelmi benzineladások kétéves mélypontra estek, az árak rekordokat döntenek, és az Orosz Föderáció régióiban egyre súlyosbodik az üzemanyaghiány. Az oroszok karbantartásra hivatkoznak, de a nemzetközi hírforrások szerint egyértelműen érezhető a sikeres ukrán dróncsapások hatása: sorra éri találat az orosz olajfinomítókat, ezért lehet szükség ennyi „karbantartásra”.
 

Két robbanás történt az atomerőmű fölött

Vlagyimir Putyin az utódlására utalgatott – mutatjuk a lehetséges befutókat

Orosz vadászgépek hatoltak be a NATO légterébe – többször, több helyen

Lengyelországban fellángolt a bunkerláz

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kína bilincsbe fogta az USA-t, míg Európa már nagy lépést tett a függetlenségre

Kína bilincsbe fogta az USA-t, míg Európa már nagy lépést tett a függetlenségre

Kínából az Egyesült Államokba irányuló ritkaföldfém-mágnes szállítmányok csökkentek augusztusban, miközben az összexport növekedett a pekingi korlátozások enyhítését követően – írta a Bloomberg. Eközben Európában átadták a világ Kínán kívüli legnagyobb ritkaföldfém-mágneseket gyártó üzemét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez fájni fog: nem a vámháború veri földhöz a magyar gazdaságot, máshonnan érkezik a pofon

Ez fájni fog: nem a vámháború veri földhöz a magyar gazdaságot, máshonnan érkezik a pofon

Lengyelország már milliárdos uniós forrásokat hív le, Magyarország viszont 20 milliárd eurótól továbbra is el van zárva.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Estonia seeks Nato consultation after Russian jets violate airspace

Estonia seeks Nato consultation after Russian jets violate airspace

Russia denies jets entered Estonian airspace in the same month as its drones violated the airspace of two other Nato members.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 20. 10:15
Két robbanás történt az atomerőmű fölött
2025. szeptember 20. 10:00
Lengyelországban fellángolt a bunkerláz
×
×
×
×