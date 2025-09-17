ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Velence fizetős napja, jó tudni, ha üdülést tervez

Infostart / MTI

Jövőre április 3. és július 26. között, összesen hatvan napon kell fizetniük a turistáknak, ha Velencébe akarnak utazni.

2026-ban áprilisban tizenhét, májusban tizenöt, júniusban tizenhat, júliusban tizenkét napon kell majd fizetni a látogatóknak a városba való belépésért.

A pontos dátumokat a velencei önkormányzat portálja sorolja fel.

Általában minden héten a péntektől vasárnapig tartó időszakról van szó.

A jegyet azoknak kell kiváltani, akik reggel fél kilenc és délután négy óra között akarnak bejutni a Velence történelmi részeként ismert szigetekre. A lagúnákhoz tartozó kisebb szigetekre való bejutás továbbra is ingyenes.

Ami a napidíj árát illeti, a korábbi gyakorlat szerint

az alaptarifa öt eurónak (1900 forint) felel meg, de a belépő ára elérheti a tíz eurót az ünnepnapokon,

amikor többen szeretnék felkeresni Velencét. Drágább a belépődíj akkor is, ha a látogató a jegyvásárlást az utolsó pillanatra halasztja.

A fizetős belépést 2024-ben vezették be, és akkor huszonkilenc napon volt hatályban, idén pedig ötvennégy napon.

A belépőjegyet minden 14 évnél idősebb turistának meg kell váltania, akármilyen közlekedési eszközzel is érkezzen Velencébe.

Fizetni lehet az interneten, vagy például a város vasútállomása előtti téren felállított automatáknál. A fizetős napokon a jegy nélküli látogatókra ötven eurótól háromszáz euróig terjedő bírságot szabhatnak ki az önkormányzati ellenőrök.

A Velencében élők, az ott dolgozók és tanulók, valamint a fogyatékkal élőknek nem kell fizetniük a belépésért, és mentesülnek a fizetés alól azok is, akik szállást foglalnak városban.

Velence az első város a világon, amely a turisztikailag kiemelt napokra fizetős rendszert vezetett be az idegenforgalom korlátozására, valamint a város bevételei növelésére.

2024-ben 440 ezren fizettek a belépésért, ami a város kasszáiba 2,2 millió eurót hozott, idén pedig több mint 720 ezer volt a fizetős látogatók száma, ami több mint 5,4 millió euró bevételt jelentett.

2025. szeptember 17. 21:06
